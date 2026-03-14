    • 14 de marzo de 2026 - 10:44

    Video indignante: intentó robar un televisor de una vivienda en Rawson, pero los vecinos evitaron el delito

    Ocurrió a plena luz del día en el Barrio Portal del Sur. Las cámaras de seguridad registraron cuando el sujeto forzó la puerta e intentó llevarse un televisor

    Video indignante: intentó robar un televisor de una vivienda en Rawson, pero los vecinos evitaron el delito

    Video indignante: intentó robar un televisor de una vivienda en Rawson, pero los vecinos evitaron el delito

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el departamento Rawson, precisamente en el barrio Portal del Sur (ex Conjunto 4), donde vecinos denuncian reiterados episodios delictivos en la zona. En esta ocasión todo sucedió el viernes, a plena luz del día. Un sujeto intentó robarse un televisor y quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio afectado.

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    El intento de robo ocurrió el viernes alrededor de las 18 horas en una vivienda ubicada sobre calle Meglioli, antes de calle 5.

    En las imágenes se observa a un sujeto que forzó la puerta de ingreso de la vivienda, logró entrar al inmueble y comenzó a intentar retirar un televisor. Sin embargo, el ilícito no llegó a concretarse debido a que vecinos del lugar escucharon ruidos extraños y salieron rápidamente, lo que provocó que el delincuente escapara del lugar.

    El video que registró el robo frustrado del televisor

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    El damnificado radicó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría Ansilta.

    Vecinos del barrio aseguraron que el sospechoso sería una persona de la zona y manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos. “Permanentemente nos pasa lo mismo. Hay robos constantes, poca seguridad y sentimos abandono total. La verdad es que ya estamos hartos de esta situación”, expresaron.

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