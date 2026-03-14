Ocurrió a plena luz del día en el Barrio Portal del Sur. Las cámaras de seguridad registraron cuando el sujeto forzó la puerta e intentó llevarse un televisor

Video indignante: intentó robar un televisor de una vivienda en Rawson, pero los vecinos evitaron el delito

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el departamento Rawson, precisamente en el barrio Portal del Sur (ex Conjunto 4), donde vecinos denuncian reiterados episodios delictivos en la zona. En esta ocasión todo sucedió el viernes, a plena luz del día. Un sujeto intentó robarse un televisor y quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio afectado.

El intento de robo ocurrió el viernes alrededor de las 18 horas en una vivienda ubicada sobre calle Meglioli, antes de calle 5.

En las imágenes se observa a un sujeto que forzó la puerta de ingreso de la vivienda, logró entrar al inmueble y comenzó a intentar retirar un televisor. Sin embargo, el ilícito no llegó a concretarse debido a que vecinos del lugar escucharon ruidos extraños y salieron rápidamente, lo que provocó que el delincuente escapara del lugar.

El video que registró el robo frustrado del televisor Embed Video indignante: intentó robar un televisor de una vivienda en Rawson, pero los vecinos evitaron el delito pic.twitter.com/WomyT1vpHw — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 14, 2026 El damnificado radicó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría Ansilta.