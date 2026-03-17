[VIDEO] Roban una moto del interior de una casa, cerca de la de Gobierno

Un nuevo hecho de inseguridad en Capital ocurrió en la madrugada: delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron una moto sin respuestas policiales.

Robo de una moto cerca de casa de Gobierno. Los ladorones ingresaron a la vivienda.

Un grave caso de inseguridad en Capital se registró en la madrugada de este martes, 17 de marzo, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda sobre calle Perito Moreno, antes de Libertador, y robaron una motocicleta tras merodear la zona durante varios minutos, generando indignación por la falta de respuestas oficiales.

Delincuentes actuaron con total impunidad Según el relato de la familia afectada, el robo ocurrió exactamente a las 4:36 de la madrugada, luego de que los ladrones dieran al menos dos vueltas a la manzana por avenida Libertador, observando el movimiento del lugar antes de concretar el hecho.

Los sujetos ingresaron al domicilio y sustrajeron una moto Gilera Smash 110, que luego fue vista siendo trasladada a pie, empujada con una pierna, en una maniobra que llamó la atención por la tranquilidad con la que actuaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034075616572530951&partner=&hide_thread=false Entraron a una casa y robaron una moto. Ocurrió en la madrugada de este martes. pic.twitter.com/YC4LegGLu4 — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 18, 2026 Reclamos Tras el hecho, la denuncia fue radicada cerca de las 5 de la mañana en la Comisaría 4ª, pero hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero del vehículo ni avances en la investigación.

La familia dijo sentirse muy sorprendida por tratarse de una zona cercana a Casa de Gobierno, y reclamaron acceso a las cámaras del CISEM (Centro Integral de Seguridad y Emergencias Municipal), aunque aseguran que no recibieron respuestas.