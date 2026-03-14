[VIDEO] Violencia en La Bebida: denuncian batalla campal entre bandas de jóvenes y ataques con piedras a casas

Momentos de tensión e inseguridad se viven a diario en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, donde vecinos denuncian constantes enfrentamientos entre bandas de jóvenes que generan destrozos y preocupación en toda la zona. Según comentaron, este tipo de enfrentamientos se repite casi a diario,
Según relataron habitantes del barrio Nuevo Cuyo a Diario de Cuyo, durante la madrugada del sábado se registró una nueva batalla campal entre grupos que se arrojaban piedras, provocando daños en viviendas y generando temor entre las familias del sector.
De acuerdo con los testimonios, este tipo de enfrentamientos se repite casi a diario, por lo que en varias oportunidades los vecinos debieron comunicarse con la policía para solicitar intervención.
El video de la batalla campal en La Bebida
Uno de los vecinos expresó su preocupación y aseguró que muchos prefieren hablar de manera anónima por miedo a represalias. “La policía tiene que actuar, nos cansamos de llamar. Quiero hacer este video público pero de manera anónima por miedo a las represalias de las bandas contra mi casa”, manifestó.
Otro habitante de la zona señaló que los enfrentamientos se producen entre grupos de jóvenes del barrio Sierras de Marquesado y del barrio Nuevo Cuyo. Según indicó, los grupos comienzan a arrojarse piedras frente a una escuela del lugar, poniendo en riesgo a vecinos y a personas que transitan por la zona.
Además, denunciaron que las agresiones terminan afectando a las viviendas cercanas, ya que las piedras impactan contra puertas, ventanas y paredes.
La situación mantiene en alerta a los habitantes del sector, quienes aseguran que los robos, disturbios y enfrentamientos entre bandas se han vuelto una constante, generando un fuerte reclamo por mayor presencia policial y medidas de seguridad en el barrio.