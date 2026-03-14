[VIDEO] Violencia en La Bebida: denuncian batalla campal entre bandas de jóvenes y ataques con piedras a casas

Vecinos del barrio Nuevo Cuyo en la Bebida aseguran que los enfrentamientos son constantes. En la madrugada del sábado se registró un nuevo episodio.

Preocupación en La Bebida: denuncian batallas campales entre bandas de jóvenes y ataques con piedras a viviendas

Momentos de tensión e inseguridad se viven a diario en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, donde vecinos denuncian constantes enfrentamientos entre bandas de jóvenes que generan destrozos y preocupación en toda la zona. Según comentaron, este tipo de enfrentamientos se repite casi a diario,

Según relataron habitantes del barrio Nuevo Cuyo a Diario de Cuyo, durante la madrugada del sábado se registró una nueva batalla campal entre grupos que se arrojaban piedras, provocando daños en viviendas y generando temor entre las familias del sector.

De acuerdo con los testimonios, este tipo de enfrentamientos se repite casi a diario, por lo que en varias oportunidades los vecinos debieron comunicarse con la policía para solicitar intervención.

El video de la batalla campal en La Bebida Embed Preocupación en La Bebida: denuncian batallas campales entre bandas de jóvenes y ataques con piedras a viviendas.

En la madrugada del sábado se registró un nuevo episodio y reclaman mayor presencia policial. pic.twitter.com/Ecx4E466FD — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 14, 2026 Uno de los vecinos expresó su preocupación y aseguró que muchos prefieren hablar de manera anónima por miedo a represalias. “La policía tiene que actuar, nos cansamos de llamar. Quiero hacer este video público pero de manera anónima por miedo a las represalias de las bandas contra mi casa”, manifestó.

Otro habitante de la zona señaló que los enfrentamientos se producen entre grupos de jóvenes del barrio Sierras de Marquesado y del barrio Nuevo Cuyo. Según indicó, los grupos comienzan a arrojarse piedras frente a una escuela del lugar, poniendo en riesgo a vecinos y a personas que transitan por la zona.