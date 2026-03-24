Violento ataque en Santa Lucía: golpearon a un hombre en su propia casa y lo mandaron al hospital

Un violento episodio de inseguridad se registró este martes por la mañana en el departamento Santa Lucía , cuando un adulto mayor fue atacado por delincuentes dentro de su propia vivienda. El hecho ocurrió minutos antes de las 8 en una casa ubicada en la zona de calle Urquiza y prolongación Pueyrredón.

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Según fuentes policiales, Armando Manuel Otañez, de 68 años, se encontraba descansando cuando escuchó ruidos extraños en el interior del domicilio.

Al salir a verificar lo que ocurría, el hombre se encontró con dos sujetos que habían ingresado a la vivienda. En ese momento, uno de los delincuentes lo agredió violentamente, golpeándolo en la cabeza con una silla de madera.

Producto del ataque, la víctima sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y comenzó a perder abundante sangre. Los agresores aprovecharon la situación para sustraerle un teléfono celular y luego darse a la fuga.

Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al hombre al Hospital Rawson , donde ingresó consciente pero con una importante pérdida de sangre.

En el lugar también intervino personal policial de la Subcomisaría Santa Lucía Este, junto al ayudante fiscal Agustín Caballero, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que trabajará en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar identificar a los autores del hecho.