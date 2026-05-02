    • 2 de mayo de 2026 - 09:18

    Violento choque en avenida Corrientes: un auto impactó contra un patrullero y hay siete heridos

    En el vehículo particular viajaban cinco jóvenes. Por la fuerza del impacto, el patrullero quedó dado vuelta sobre avenida Callao.

    Choque.

    Choque.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un patrullero de la Policía de la Ciudad terminó volcado sobre la avenida Callao tras un violento impacto con un auto en la intersección con Corrientes, en el barrio de San Nicolás.

    Leé además

    El conductor detenido con alcohol en sangre, en medio del procedimiento por el grave accidente ocurrido minutos previos en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Juan José Bustos, en Caucete. Foto gentileza El Bastón.

    Doble incidente en Caucete: una pareja grave tras un choque y detienen a un conductor con 5 veces más alcohol del permitido
    choque entre camioneta y moto en capital termino derribando un semaforo

    Choque entre camioneta y moto en Capital terminó derribando un semáforo

    En el vehículo particular -un Audi- viajaban cinco jóvenes que, presuntamente, salían de un boliche, y chocaron de lleno contra el móvil policial, donde iban dos efectivos. Por la fuerza del impacto, el patrullero dio varios tumbos antes de quedar dado vuelta sobre la calzada.

    Hay siete heridos en total y un tercer vehículo involucrado: una moto que estaba estacionada y terminó en el piso tras el siniestro.

    image

    Según trascendió por testigos que se encontraban en el lugar del accidente, el patrullero habría cruzado en rojo por avenida Callao a gran velocidad mientras el Audi circulaba por avenida Corrientes, cuando ocurrió el impacto.

    Producto del choque, cuatro personas fueron atentas por el SAME en el lugar, con heridas leves, mientras que otras tres fueron trasladas al hospital Ramos Mejía.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La impactante postal de la moto incrustrada sobre la camioneta. Afortunadamente no pasó a mayores.

    Impactante choque en una esquina céntrica: una moto terminó incrustada en una camioneta

    Choque en Ruta 20.

    Fuerte choque entre dos vehículos en un cruce peligroso de Ruta 20

    El violento impacto tuvo lugar en calle Mendoza y Colombia, en Capital. 

    Violento choque en Concepción dejó una mujer hospitalizada y una moto destrozada tras impactar con un auto

    Cayó Gringo Chiffer tras robo en una casa en Albardón. 

    Albardón: vendedor ambulante entró a robar a una casa, quedó filmado y terminó preso

    Por Redacción Diario de Cuyo