Violento choque entre camionetas en Capital: hubo personas hospitalizadas

Un fuerte siniestro vial se registró en la noche del jueves en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle España, en las inmediaciones del Centro Cívico, en Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 y dejó como saldo personas heridas.
Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a dos camionetas: una Volkswagen Saveiro que circulaba de norte a sur por calle España y una Fiat Toro que lo hacía de este a oeste por Ignacio de la Roza.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 4ta constataron importantes daños materiales y la presencia de personas lesionadas, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia de personal de emergencias médicas.
La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes dispusieron el inicio de actuaciones legales, la preservación de la escena para peritajes de Criminalística y la remisión del legajo correspondiente.