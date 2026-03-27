Violento choque entre camionetas en Capital: hubo personas hospitalizadas

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y España.

Un fuerte siniestro vial se registró en la noche del jueves en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle España, en las inmediaciones del Centro Cívico, en Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 y dejó como saldo personas heridas.

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a dos camionetas: una Volkswagen Saveiro que circulaba de norte a sur por calle España y una Fiat Toro que lo hacía de este a oeste por Ignacio de la Roza.

choque calle españa y central capital1 Choque en Capital. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 4ta constataron importantes daños materiales y la presencia de personas lesionadas, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia de personal de emergencias médicas.