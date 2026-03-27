    • 27 de marzo de 2026 - 07:54

    Violento choque entre camionetas en Capital: hubo personas hospitalizadas

    El hecho ocurrió en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y España.

    Choque en Capital.

    Choque en Capital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte siniestro vial se registró en la noche del jueves en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle España, en las inmediaciones del Centro Cívico, en Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 y dejó como saldo personas heridas.

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    Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a dos camionetas: una Volkswagen Saveiro que circulaba de norte a sur por calle España y una Fiat Toro que lo hacía de este a oeste por Ignacio de la Roza.

    choque calle españa y central capital1
    Choque en Capital.

    Choque en Capital.

    Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 4ta constataron importantes daños materiales y la presencia de personas lesionadas, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia de personal de emergencias médicas.

    La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes dispusieron el inicio de actuaciones legales, la preservación de la escena para peritajes de Criminalística y la remisión del legajo correspondiente.

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