Violento temporal en una localidad de Córdoba: 250 milímetros de lluvia, inundaciones y un geriátrico evacuado

Un intenso y violento temporal azotó en las últimas horas a la localidad de Colonia Marina, en la provincia de Córdoba , donde se registraron entre 200 y 250 milímetros de lluvia en pocas horas. Como consecuencia, se produjeron inundaciones en distintos sectores y un geriátrico debió ser evacuad o. Además hubo caída de árboles, destrozos y hasta techos volados.

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De acuerdo con medios locales, se trató de una de las tormentas más fuertes de la temporada. Hubo anegamientos en varias zonas del pueblo, así como en campos y sectores bajos de esta localidad, que cuenta con apenas 1.266 habitantes.

Colonia Marina está ubicada en el departamento San Justo, a unos 200 kilómetros de la capital provincial. Según informó La Voz, el fenómeno fue especialmente intenso durante la madrugada, lo que obligó a asistir y trasladar a vecinos afectados por la acumulación de agua.

Además, se registraron caídas de árboles, interrupciones en el tránsito y complicaciones en los accesos rurales. En este contexto, personal municipal trabajó durante la noche y continuaba este sábado por la mañana con tareas de desagote.

Una fuerte tormenta azotó Colonia Marina (San Justo, Córdoba) y dejó un panorama crítico. Se registraron entre 250 y 280 mm de lluvia, provocando inundaciones en gran parte de la localidad, evacuados y caída de árboles. pic.twitter.com/0DwfYj7kZO

Por su parte, el Gobierno provincial informó que equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía trabajan de manera coordinada en la zona para contener la situación y asistir a los damnificados.

En ese contexto, varias viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua, con niveles de entre 10 y 30 centímetros. Un geriátrico fue evacuado de manera preventiva al club municipal, dos personas se autoevacuaron y se dispuso asistencia especial para un vecino con movilidad reducida.

image Violento temporal en una localidad de Córdoba: 250 milímetros de lluvia, inundaciones y un geriátrico evacuado

“Actualmente no se registran precipitaciones y se espera que el nivel comience a descender en las próximas horas, mientras continúan las tareas de desagote de calles inundadas”, describió la cuenta oficial del gobierno provincial, en la red social X.

Las autoridades informaron este mediodía que los accesos a la localidad siguen comprometidos por la presencia de agua sobre la calzada. En ese marco, pidieron limitar al máximo la circulación y reservarla exclusivamente para vehículos de emergencia, con el objetivo de evitar el desplazamiento de agua que pueda empeorar la situación en las viviendas afectadas.

Colonia Marina no fue, sin embargo, la única localidad golpeada por el temporal. Según datos relevados a nivel local, en El Tío se acumularon 151 milímetros de lluvia, mientras que en La Francia se registraron 130 milímetros y en Las Varas, 108. En todos los casos, los valores corresponden a las últimas 24 horas.

Otro temporal reciente voló techos

Días atrás, un intenso temporal dejó destrozos en la localidad bonaerense de Moreno. La escena quedó marcada por techos de chapa desprendidos, árboles arrancados de raíz y postes eléctricos caídos. El temporal, de acuerdo a los relatos de vecinos y datos oficiales, duró apenas cinco minutos y dejó imágenes que recorren las redes sociales y muestran la magnitud del impacto.

Según pudo saber Infobae, un hombre de aproximadamente 40 años resultó herido cuando salía de su trabajo. De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, se le cayó un portón encima, lo que le provocó un corte en la cabeza y una fractura en la pierna izquierda. Fue derivado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde horas más tarde fue dado de alta.

En tanto, los vecinos de la zona hablaron en diálogo con TN, “fue un momento de susto, estábamos en el horario escolar, fue más o menos a la una y media. O sea, no fueron ni diez minutos que se puso todo negro y no sabía de dónde venía, volaban cosas, pero no sabías ni de dónde venían”.

El fenómeno se sintió con intensidad en distintos barrios de Moreno, como Sambrizzi, Paso del Rey y la zona de Corvalán. Testigos aseguraron que, en menos de dos minutos, el viento desató una secuencia de daños: “La ráfaga fue de 30 ó 40 segundos”, describió un vecino mientras retiraba ramas y chapas de su vivienda.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron techos de zinc arrancados y objetos de gran tamaño desplazados varios metros, mientras que un automóvil particular estuvo cerca de ser impactado por una estructura metálica desprendida.

Las consecuencias materiales se extendieron a comercios e infraestructuras. En el supermercado mayorista Vital, ubicado en el puente Graham Bell y la calle Corvalán, una pared se derrumbó y la valla con el nombre del comercio fue arrastrada por el viento