    • 26 de marzo de 2026 - 08:28

    Vuelco trágico: un fallecido y dos heridos graves, cerca del paraje Difunta Correa, en Misiones

    Se desconocen las causas del accidente.

    La camioneta quedó destruída.

    La camioneta quedó destruída.

    Foto:

    Un nuevo siniestro enluta a la comunidad misionera. Ayer, una camioneta despistó cerca del paraje Difunta Correa y terminó en un barranco. El vehículo transportaba una carga de aceite de oliva. Uno de los ocupantes, identificado como Rodrigo Ocampo (30), falleció en el hospital local y otros dos ocupantes fueron derivados con lesiones de gravedad.

    Leé además

    Foto: gentileza infocaucete.

    Iban a la Difunta Correa y les destruyeron el parabrisas a piedrazos en Caucete
    vandalizaron las nuevas obras de la difunta correa: entre la esperanza que sea un hecho aislado y refuerzo de seguridad

    Vandalizaron las nuevas obras de la Difunta Correa: entre la esperanza que sea un hecho aislado y refuerzo de seguridad

    El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Nacional 101, en jurisdicción de San Antonio. Por causas que todavía son materia de investigación, una Toyota Hilux, conducida por Cristian Ronaldo R., quien iba acompañado por Ricardo L., de nacionalidad paraguaya, y Ocampo (30), despistó, saliéndose de la cinta asfáltica, mientras circulaba en sentido San Antonio–Pinalito Norte.

    A raíz del impacto, los tres ocupantes fueron trasladados al hospital local. Sin embargo, a los minutos se confirmó el fallecimiento del joven de 30 años.

    Mientras que los otros dos ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital Samic de Eldorado con lesiones de carácter grave.

    Trabajan en el lugar efectivos policiales y peritos de Científica para establecer las circunstancias del siniestro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El próximo jueves 26 de marzo arranca una nueva edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa con participación de gauchos de Chile y de sietes provincias argentinas.

    La Cabalgata de Fe contará con la participación de gauchos de siete provincias argentinas y de Chile

    El paraje de la Difunta Correa fue protegonista de una gran transformación con el plan de obra integral del Gobierno de San Juan.

    Difunta Correa renovada: el paraje ofrece desde una nueva zona gastronómica y comercial hasta más parrilleros

    Orrego inauguró obras históricas y transforma Vallecito

    Orrego inauguró obras de remodelación de la Difunta Correa

    Ángel Correa fue hallado este jueves. 

    Encontraron a Ángel Correa, el hombre de 76 años que era intensamente buscado