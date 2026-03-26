Vuelco trágico: un fallecido y dos heridos graves, cerca del paraje Difunta Correa, en Misiones

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Un nuevo siniestro enluta a la comunidad misionera. Ayer, una camioneta despistó cerca del paraje Difunta Correa y terminó en un barranco. El vehículo transportaba una carga de aceite de oliva. Uno de los ocupantes, identificado como Rodrigo Ocampo (30), falleció en el hospital local y otros dos ocupantes fueron derivados con lesiones de gravedad.

El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Nacional 101, en jurisdicción de San Antonio. Por causas que todavía son materia de investigación, una Toyota Hilux, conducida por Cristian Ronaldo R., quien iba acompañado por Ricardo L., de nacionalidad paraguaya, y Ocampo (30), despistó, saliéndose de la cinta asfáltica, mientras circulaba en sentido San Antonio–Pinalito Norte.

A raíz del impacto, los tres ocupantes fueron trasladados al hospital local. Sin embargo, a los minutos se confirmó el fallecimiento del joven de 30 años.

Mientras que los otros dos ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital Samic de Eldorado con lesiones de carácter grave.