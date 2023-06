A 72 horas de que cierre el plazo para la presentación de precandidatos que competirán en las elecciones legislativas, ahora perfila que no habrá lista de unidad entre el uñaquismo y el giojismo, por lo que ambos sectores van camino a jugar con sus propias listas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. La unidad venía sonando desde lo discursivo desde las dos líneas internas, pero, según indicaron fuentes calificadas, está cada vez más lejos, ya que están muy presentes las diferencias que han quedado planteadas en las elecciones provinciales, las que se dirimirán el 2 de julio. Por otro lado, fuentes del entorno del gobernador Sergio Uñac indicaron que lo ideal sería que los postulantes locales puedan pegar la boleta con los aspirantes a la Presidencia del frente Unión por la Patria, si es que son más de uno.

El gobernador Sergio Uñac, quien es casi un hecho que será candidato a senador, viene hablando de una lista de consenso, pero, también, ha señalado que "no hay que tenerle miedo a la competencia. Nosotros (uñaquismo y giojismo) estamos compitiendo por la Gobernación y me parece que le hemos propuesto a la sociedad sanjuanina una oferta electoral interesante". Además, dijo que, si no hay unidad, "las PASO generan mucha competencia. Si bien no estoy de acuerdo con las PASO, si están, hay que usarlas".

Las fuentes indicaron que no ha habido avances entre las cúpulas para llegar a una unidad. A su vez, el diputado provincial Leonardo Gioja sostuvo ayer en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que "hoy es prioritaria la variable provincial y estamos compitiendo el 2 de julio con dos proyectos distintos. Lo más lógico sería, hoy, tener dos listas distintas" de cara a las legislativas.

Un escenario de unidad se veía y se ve difícil, teniendo en cuenta que es casi un hecho que Uñac encabezará la lista de candidatos a senadores y que pondrá un hombre o una mujer de su confianza para liderar la de diputados. Así, las fichas del giojismo podían quedar relegadas a segundos lugares, en un eventual acuerdo. Ahora, ¿cómo llegar a una unidad para las legislativas, si en los comicios provinciales se han cruzado fuertemente, sumado a los resentimientos que se han acumulado en estos años? En ese marco, se verá si la dupla para la Gobernación conformada por José Luis Gioja, quien renueva su banca de diputado nacional, y Fabián Gramajo, intendente de Chimbas hasta el 10 de diciembre, se anotan para las PASO, sumado al debate que existe sobre las dobles candidaturas.

Un punto no menor que analizan y reconocen dentro del frente oficialista Unión por la Patria (UP San Juan) es que, de presentar listas que compitan internamente en las PASO, que el que pierde queda eliminado y, si bien en teoría quien sale derrotado debería acompañar al ganador en las generales, ni los candidatos ni los equipos lo suelen hacer. Así, hay algunos que ven el riesgo de ir divididos en las primarias, además de que existe un escenario nacional adverso, con la crisis económica por la elevada inflación, que puede jugar a favor de los representantes sanjuaninos de Juntos por el Cambio (JxC).

Más allá de que haya una o dos listas en la presentación del sábado, en el oficialismo vienen manteniendo diálogo con referentes nacionales para que se les permita "pegar lista", esto es, que el armado que se defina a nivel local tenga la posibilidad de llevar en la boleta a todos los candidatos a presidente que se anoten. Según trascendió, ese fue el pedido que hicieron los gobernadores en la reunión que mantuvieron a principio de mes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), siempre y cuando no exista lista de unidad para las presidenciales, teniendo en cuenta que hay una fuerte presión para que Daniel Scioli decline su postulación.

Frentes y partidos

Las alianzas Unión por la Patria (UP), Juntos por el Cambio (JxC), La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y de Trabajadores se anotaron para competir. Desde la Cruzada Renovadora, el Socialismo y Libres del Sur aseguraron que competirán en soledad.

Basualdo: "Una lista única da más fortaleza"

El senador Roberto Basualdo, quien viene sosteniendo que no será candidato en las próximas elecciones, dio definiciones sobre su punto de vista en Juntos por el Cambio (JxC). En los micrófonos de Radio Sarmiento, el legislador sostuvo que "una lista única da más fortaleza" para competir de cara a las PASO y a las generales. Esto es, que exista unidad entre los referentes locales que representan a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich. Según Basualdo, la unidad da más fortaleza para "tener dos senadores y dos diputados", esto es, ganar las legislativas. Por otro lado, le abrió la puerta a que Orrego se presente a competir a un cargo nacional al indicar que "todo lo que sea dentro de la ley es legal, no hay ningún problema. Después tenemos que ver si nos conviene o no. Hay distintas opiniones que serán respetadas". Además, dijo que "también hay que ver si los candidatos quieren o no". Sobre el pedido nacional para "pegar lista", Basualdo dijo: "A mí me gustaría poder tener una lista y llevar los dos candidatos a presidente. Es lo que a mí me gustaría".