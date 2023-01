El nuevo código electoral, igual a lemas, que se aplicará en el comicio del 14 de mayo, abre la competencia sin límites en la categoría de Gobernador dentro de un partido o alianza. Si bien la ley permite un esquema amplio de juego, hasta el momento no perfilan muchos más candidatos que en la elección de hace cuatro años, cuando ocho figuras pelearon por el sillón de Sarmiento. Hoy sobresalen 10 referentes para encabezar lista en, al menos, cuatro frentes electorales. Sólo uno de ellos, Sergio Uñac, confirmó que irá por su tercer mandato (ver Candidatura y...), mientras que el resto lo tiene casi cerrado y es un hecho que no esperarán hasta marzo para realizar el anuncio.

Según indicaron las fuentes políticas consultadas, el principal motivo por el cual no perfilan muchas más figuras al cargo de gobernador es porque la norma establece como requisito que quien se presente debe armar listas de postulantes a intendentes en 10 departamentos, por lo que debe contar con una estructura amplia en casi toda la provincia. Además, también debe definir una lista completa de diputados proporcionales y sus respectivos suplentes, más un legislador por cada departamento. Bajo ese esquema, hasta el momento hay unos 10 referentes que están en condiciones de cumplir con ese parámetro. Si bien pueden surgir más hasta que cierre el plazo de presentación de candidatos, la mayoría de los armadores políticos ven difícil que eso ocurra. En 2019, y luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ocho fueron los candidatos que pelearon por la gobernación: Sergio Uñac, por el Frente de Todos; Marcelo Orrego, por el Frente Con Vos; Martín Turcumán, por San Juan Primero; Nancy Avelín, por la Cruzada Renovadora; Mary Garrido, por la Nueva Izquierda; Gustavo Fernández, por Dignidad Ciudadana; Sergio Agüero, por el Partido del Trabajo y el Pueblo; y Marcelo Tejada, por la Nueva Dirigencia. De todos ellos, los cinco primeros perfilan para competir nuevamente. Fernández ha indicado que buscará ir por la municipalidad de la Capital bajo el ala orreguista; Agüero es parte del frente uñaquista y Tejada dejó el ruedo político.

Ahora, además de Uñac, dentro del FdT quien ha manifestado tener intenciones es el diputado nacional José Luis Gioja y quien no lo descartó fue Franco Aranda, en representación del Frente Renovador. Por el sector de JxC, además de Orrego, quien aparece es Marcelo Arancibia del GEN, quien ha indicado que a mediados de este mes dará una definición sobre su candidatura. Dentro del armado local que lo tiene como referente al diputado nacional libertario, Javier Milei, sobresalen cuatro figuras para que se presenten como candidatos a gobernador. Además de Martín Turcumán de ADN y Nancy Avelín de la Cruzada, desde el partido Ideas de la Libertad indicaron que postularán al empresario Agustín Ramírez. Junto a él, no descartan que se presente Yolanda Agüero del Partido Libertario. Si bien en un momento Sergio Vallejos fue parte de ese espacio ya no lo es, por lo que habrá que ver si logra contar con un sello político para ir por la gobernación.

Desde el Frente de Izquierda, que integran el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas, indicaron que jugarán y que presentarán candidato. Lo que no han definido es si lo harán con una o dos figuras. En este caso, quien aparece nuevamente es Mary Garrido, aunque no descartan a Cristian Jurado.

Armados

10 es la cantidad mínima de postulantes por departamento que deberá contar aquel que busque ser gobernador.

La anterior

8 fueron los candidatos a gobernador en las elecciones pasadas. Sólo tres de ellos compitieron bajo un frente.

Candidatura y plazos

Al cierre de la presentación de una nueva edición de la Vuelta Ciclista Internacional, que se dio el 29 de diciembre, el gobernador Sergio Uñac anunció su intención de competir nuevamente para el cargo por el que ya fue elegido dos veces seguidas. Su anuncio se dio casi tres meses antes de que cierre el plazo para la presentación de candidatos, fecha que, según el calendario electoral, quedó establecida para el 25 de marzo, ya que según el Código Electoral, ese plazo se debe cumplir 50 días antes de que se lleve adelante la elección. Tras esa presentación, el Tribunal Electoral verificará si los postulantes cumplen con los requisitos para ser candidatos, además definirá impugnaciones, lo que ocurrirá 72 horas después de notificadas las observaciones.

Además, según el cronograma, el 23 de febrero será el tiempo límite para la presentación de alianzas electorales, las que serán clave para definir cómo jugarán los candidatos a gobernador. Hasta el momento, sólo perfilan cuatro frentes electorales y unas 10 subagrupaciones políticas. La campaña electoral arrancará el 9 de abril, mientras que el 29 de ese mes será el último día para la realización de actos de gobierno. La elección está prevista para el 14 de mayo, por lo que la campaña cerrará 24 horas antes.