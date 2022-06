"Las coincidencias son mayores que las disidencias", había dicho Alfredo Avelín, líder de la Cruzada Renovadora, allá por el 22 de abril para justificar la sociedad con el liberal libertario Javier Milei, una figura emergente que cuestiona a la "casta política" y que busca posicionarse como una alternativa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio luego de conseguir su banca como diputado nacional. Sus definiciones políticas, económicas y sociales han levantado polémica, pero las últimas que ha venido brindando han llevado a que las diferencias sean superiores a los puntos en común con la Cruzada. Por eso, Avelín confirmó que ayer rompió la alianza con Milei y que no hay vuelta atrás de esa decisión.

La última del ultraliberal se dio el martes, cuando le consultaron si está a favor de la venta de niños y respondió que "depende", aunque aseguró que, "si yo tuviera un hijo, no lo vendería". Al ser consultado, Avelín resaltó que "lo tomé mal. La definición tiene que ser concreta. No puede existir eso (la venta de niños). Es una aberración". Fue el epílogo de una andanada de declaraciones polémicas del diputado nacional de La Libertad Avanza que impactó fuertemente en la Cruzada, la que comenzó con la postura a favor de la libre portación de armas de la sociedad, siguió con el OK a la venta de órganos y continuó con los elogios a la exprimer ministro británica Margaret Thatcher. "Son temas en los que no estamos de acuerdo y damos por terminada la relación porque hay más cosas negativas que positivas", resaltó el cruzadista.

La sociedad entre la Cruzada y el libertario había sorprendido en el mundillo político, teniendo en cuenta que el propio Avelín remarca el carácter nacional y desarrollista de su partido, frente a la postura liberal y de derecha de Milei. La alianza, en la práctica, le servía a la Cruzada para tener un referente nacional que pudiera traccionar en las elecciones de cargos nacionales, como senadores y diputados, además de cobrar protagonismo con una figura que, pese a sus controversias, se está instalando en el tablero a nivel país. Por su parte, los armadores políticos de La Libertad Avanza han venido buscando en las provincias partidos tradicionales que cuenten con estructura territorial para afianzar el proyecto de Milei 2023, debido a la falta de organización de las fuerzas políticas liberales por lo reciente del fenómeno ligado al libertario. En San Juan hay cinco grupos que se identifican con el diputado nacional (Ver abajo).

Ante la consulta de si fue un error la movida de la Cruzada, Avelín indicó que "la política es ver posibilidades positivas a futuro. Creímos que era positivo un acuerdo. Cuando uno no está de acuerdo con algo, hay que hablarlo como lo he hecho. Ahora, no se dio y hay que cerrar la puerta". Los puntos en común, según el cruzadista, habían sido la lucha contra la corrupción, la postura en contra del aborto, la baja en los impuestos y el desarrollo de los sectores productivos para el crecimiento del país. Avelín también había explicado que le blanqueó a Milei que no compartía el cierre del Banco Central y las privatizaciones, por lo que en ese momento eran más las coincidencias que las disidencias, hasta que el libertario fue revelando aún más su pensamiento. La Cruzada sigue dentro de Consenso Ischigualasto y nunca cerró la puerta a la unidad con Juntos por el Cambio, aunque ha sido más crítico por el "destrato" que ha sentido de la principal alianza opositora.

Liberales: escisiones y divisiones

El fenómeno Milei impactó en San Juan, al punto de que hay cinco agrupaciones liberales, cuyo número revela no tanto una expansión de los seguidores del diputado nacional, sino, más bien, la escisión de grupos y divisiones internas. En ese marco, hay cuatro espacios cuyos referentes indicaron que vienen trabajando y reuniéndose de manera conjunta, aunque cada uno tiene sus propios objetivos. Son los que mantienen vínculos con la Cruzada y ADN, aunque no hay nada cerrado con respecto a la unión en el mismo frente, según confirmaron desde ambos sectores. Entre las fuerzas que tienen a Milei como uno de sus referentes está el Partido Demócrata, el cual, a nivel nacional, le brindó la estructura legal para que compitiese y ganase una banca en la Cámara baja. Otra agrupación es Fuerza Liberal, en la que uno de sus armadores fue Gastón Briozzo, quien tuvo internas y se fue por "desinteligencias" y encaró una nueva corriente: Acción Liberal. El último espacio es el llamado Libertarios Republicanos.

Por otro lado, aparece el Partido Libertario, el cual no tiene vínculos con el resto de las agrupaciones y está buscando la personería política partidaria.



DEFINICIONES

Alfredo Avelín - Cruzada Renovadora