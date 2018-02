La posición de los diputados nacionales por San Juan sobre el debate por el aborto no punible es clara. A pesar de que no todos visten el mismo color político y que en varias ocasiones han votado de manera dispar, los seis legisladores se encuentran en el mismo lugar. Están dispuestos a abrir el debate en el Congreso para que todas las voces sean escuchadas, pero a la hora de la votación, lo harán en contra. Fuera de eso, los cercanos al oficialismo local hablan de que el tema fue instalado a propósito por el macrismo para "tapar" otros que son clave. Sobre esa postura, Eduardo Cáceres apuntó a los opositores indicando que buscan "ponerle palos en la rueda a este gobierno".



A nivel local, quien ayer salió a dar una posición sobre la polémica, fue el propio gobernador Sergio Uñac que en rueda de prensa manifestó estar en sintonía con los legisladores. Indicó que "nosotros estamos a favor de la vida desde la concepción. No sólo lo declamo, sino que también es una política de Estado". Uñac hizo referencia a que el año pasado el Ejecutivo puso en marcha del programa Mis Primeros Mil Días, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de un bebé desde la concepción, dentro del seno materno, y luego del nacimiento, hasta los dos años de vida.



La discusión por la despenalización del aborto también ha generado enfrentamientos tanto dentro del oficialismo nacional como en la oposición. Incluso algunos funcionarios del macrismo como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se han mostrado en contra. Mientras que otros, como el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, están a favor.



El proyecto de despenalización del aborto ingresará el lunes al Congreso y plantea una serie de puntos clave que generan polémica como que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional" y que "la cobertura del aborto a las prestaciones médicas básicas obligatorias para el sector público y el privado", como lo establece el artículo quinto del proyecto (ver recuadro).



Los seis legisladores nacionales, los del bloque Todos por San Juan, Walberto Allende, Graciela Caselles, Florencia Peñaloza; los integrantes del Frente Para la Victoria, José Luis Gioja y Daniela Castro; y Eduardo Cáceres por el PRO, se mostraron en contra de la iniciativa (ver Protagonistas) y estimaron que no será tratada en sesión especial, el 8, sino que será derivada a comisión por lo que pasará un tiempo para el debate en el recinto.



Fuera del acuerdo tácito entre los legisladores, los que no están alineados en el PRO dejaron trascender que la discusión por el aborto es una herramienta del macrismo para desviar la atención con un tema arduo y complejo que interesa a la sociedad. Así lo manifestó Peñaloza, al indicar que "sin duda es así. Buscan tapar temas como la marcha del ajuste o la discusión sobre sueldos". Por su parte, Gioja dijo "me preocupa que se trate de instrumentar como una cortina de humo". Y Allende se mostró en sintonía al decir que "temo que usen estos temas para tapar otros". Sobre esos dichos, Cáceres disparó al decir que "la oposición tiene la intención específica de poner palos en la rueda a este Gobierno".

Los protagonistas

WALBERTO ALLENDE - Bloque Todos por San Juan

"Siempre me he manifestado en contra. Incluso en mi intendencia de 9 de Julio, llevamos adelante el primer espacio en el cementerio designado para los niños por nacer. Pero es importante que se debata y escuchemos a todos".

GRACIELA CASELLES - Bloque Todos por San Juan

"Sigo en la posición de siempre. Yo no voy a votar a favor del aborto. Este es un tema personal de cada uno de los legisladores y no tiene nada que ver con la política. Siempre he estado a favor de la vida y del niño por nacer".

FLORENCIA PEÑALOZA - Bloque Todos por San Juan

"Estoy en contra de la legalización y voy a votar en contra. Es un tema muy ríspido de tratar para todos y al debate hay que darlo. Pero acá es importante aclarar que los legisladores tenemos libertad de conciencia".

JOSÉ LUIS GIOJA - Bloque Frente para la Victoria

"Creo tener argumento racionales y personales, que no se pueden expresar, para defender la vida, los derechos del niño desde le momento de la concepción. Hay que hacer un debate amplio como lo pide la Iglesia".

DANIELA CASTRO - Bloque Frente para la Victoria

"Estoy en contra de la interrupción del embarazo. El debate hay que darlo con mucho respeto porque es un tema delicado para ambas partes, para los que están a favor y para los que estamos en contra".

EDUARDO CÁCERES - Bloque Cambiemos

"Estoy a favor de la vida y en contra del aborto. Me parece muy sano que se debatan este tipo de temas que están presentes en la sociedad. Igualmente, sigo sosteniendo que no dan los números para aprobarlo en Diputados".

Claves del proyecto