Emilio Achem, candidato a senador de Juntos por el Cambio (JxC), cuestionó ayer al postulante a la presidencia por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, por las medidas que tomó como ministro de Economía al elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y desencadenar, a futuro, una menor recaudación en las provincias, debido a que menos trabajadores aportarán el tributo. Así, resaltó que las disposiciones "no sólo van a generar más inflación, sino que impactarán en el desfinanciamiento a las provincias. Es un retroceso en el sistema de coparticipación federal. Alegremente dice que lo va compensar con el impuesto País, que no es coparticipable. Lo de Massa es maniatar a gobernadores, en especial, a los de JxC".

Achem pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y destacó que si avanza el tema normativo en cuanto a lo de Ganancias, los gobernadores "van a quedar con menos coparticipación y mayor dependencia de la discrecionalidad del presidente. Siempre la misma picardía del látigo y la billetera". El candidato a senador es el jefe de Gabinete del municipio de Santa Lucía y un hombre de extrema confianza del gobernador electo Marcelo Orrego. En la emisora, también le apuntó al aspirante a la Jefatura de la Nación, Javier Milei, de La Libertad Avanza, quien en las PASO fue el más votado. "Milei no representa el cambio. Vino a San Juan y declaró que no apoyaba a sus candidatos. Ni siquiera se ha dejado ayudar por los que lo quieren ayudar. Uno mira que no se va construyendo un espacio de gobernabilidad y poder".

Sobre el proyecto del equipo del libertario para reformar la coparticipación federal, Achem remarcó que "es uno de los grandes riesgos de la Argentina y las provincias. Por eso, le pedimos el apoyo a los sanjuaninos para tener senadores y diputados que defiendan los intereses de San Juan en el Congreso. Defender la coparticipación significa defender el pago de los sueldos de los empleados públicos, el de los proveedores".

Por eso, señaló que Patricia Bullrich, candidata a presidenta de JxC, "representa el verdadero cambio con certezas" y que va a entrar al balotaje. Al ser consultado si estarán atados al rendimiento de la líder del Pro, Achem indicó que "creo que sí, estamos todos en la misma sintonía", aunque agregó que "hay un fuerte apoyo a Orrego. Los sanjuaninos tenemos clara conciencia de la importancia que tiene el vínculo de la Nación y la provincia, sabemos que hay que apoyar a los candidatos del gobernador y al presidente para asegurar fondos para proyectos y programas".

Además, Achem habló de la próxima gestión. Así, opinó que "es muy importante que los partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados no pongan nunca en riesgo el desarrollo económico y social". Con respecto a las obras, dijo que, "lo que no está iniciado, hay que revisarlo en el contexto provincial y nacional que se va a dar a futuro". En cuanto a qué Gobierno propone los reemplazantes en cargos clave, como en el Tribunal de Cuentas, señaló que "eso tiene que ser parte del acuerdo de la transición".