A horas del cierre de presentación de candidatos, el presidente de Actuar, Gustavo Usín, envió un mensaje a uno de sus socios de Unidos por San Juan (UxSJ) para que presente un armado y compita en Capital. El destinatario fue Dignidad Ciudadana, cuyo titular es Gustavo Fernández, que si bien ha manifestado que se postulará para el sillón municipal, también ha circulado la posibilidad de que el partido apoye a Susana Laciar, de Producción y Trabajo, y que el dirigente se postule a la diputación, lo que diluiría la confección de una lista. En el programa "A Todo o Nada", de Radio Sarmiento, el actuarista dijo que "sería un error que Dignidad Ciudadana, con la trayectoria que tiene en Capital, no arme lista".

Rodolfo Colombo, fundador de Actuar, es el mejor posicionado en la oposición capitalina y, desde el partido municipal, vienen impulsando que los socios abran listas. En algunos sectores eso no era tan bien visto porque la jugada lo terminaría beneficiando al ex jefe de Anses, ya que todos tributarían sus votos a él bajo el nuevo sistema electoral. En sentido contrario, el bloquismo disidente jugará con Laciar, además de que suena que Dignidad Ciudadana puede hacer lo mismo. Algunos ven una movida para competirle fuertemente a Colombo, mientras que otros señalan que es para darle volumen de votos a la diputada nacional y no quede expuesta ante un bajo resultado. Consultado, Usín dijo que "Colombo es capaz de vencer a cualquiera internamente, incluso, de Producción y Trabajo. Si no, seremos fundamentales para acompañar el triunfo de alguien más". Pero resaltó que "la estrategia que veo para ganar la Intendencia y la Gobernación es que los partidos más fuertes de cada departamento armen sus listas. En el caso de Capital, Producción y Trabajo, Actuar, Dignidad Ciudadana y la UCR".