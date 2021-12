Según una encuesta del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), el 82 por ciento de los consultados está de acuerdo con que se eliminen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales (Ver infografía). El planteo lo había esgrimido el gobernador Sergio Uñac y, para llegar a ese resultado, el oficialismo apunta primero a modificar una ley que prohíbe retocar el Código Electoral dentro del año y medio previo al próximo comicio. Para cambiar esa norma, la gestión uñaquista necesita una mayoría especial: 24 de los 36 diputados. Contando socios y aliados, el número da 28, pero hay cuatro legisladores que han revelado o han trascendido sus reparos o hasta su rechazo a sacar las primarias, por lo que, en el caso de que finalmente no acompañen, el oficialismo tiene los números justos para avanzar con la iniciativa.

Desde su creación, las PASO han acumulado críticas, las que giran en torno a que se tratan de un gasto innecesario porque no definen nada y son una encuesta cara. Además, son usadas muy poco por los frentes y partidos, sumado a que hay ciudadanos que no entienden su razón de ser y otros que no comparten el tener que definir candidatos de una fuerza política a la que, por ejemplo, no están afiliados.

Para borrar las primarias locales, primero hay que cambiar la ley 613 N, la cual prohíbe "modificar el sistema electoral vigente, dentro del plazo de 18 meses previos al acto del comicio que deba regir". De manera previsora, la gestión uñaquista planea presentar el proyecto en este mes, el cual reducirá el plazo para que se pueda debatir con tiempo la eliminación de las PASO (sería en abril o mayo) y evitar eventuales reclamos judiciales.

Aunque no confirmaron que votarán en contra, la negativa a reformular la 613 N proviene de puertas adentro del oficialismo y, principalmente, de la mano del giojismo, además del rechazo opositor (Ver recuadro). Juan Carlos Gioja señaló que, "si esta es la primera etapa para eliminar las PASO, vamos para atrás. Las primarias constituyen un derecho político adquirido por la ciudadanía para que haya mayor representatividad en la búsqueda de candidatos en los partidos políticos". Por su parte, Leonardo Gioja valoró la herramienta al destacar que "las candidaturas que surgen de unas PASO tienen una legitimidad muy fuerte. Mi posición es que tenemos que hacerlas funcionar". La otra integrante del sector, Graciela Seva, evitó explayarse y se limitó a decir que "hay que esperar la medida concreta para analizarla y ver qué resulta". La definición abre la puerta al diálogo, aunque, según fuentes partidarias, Seva también se ha mostrado en contra de sacar las primarias. Juan Carlos Gioja explicó que se han abstenido de votar cuando no han estado de acuerdo con el bloque, aunque eludió referirse a si seguirán ese camino en este caso puntual. Las fuentes agregaron que otro de los legisladores que no está de acuerdo con borrar las PASO es Horacio Quiroga, del kirchnerista Frente Grande. En ese marco, se verá si acompaña o no la modificación de la ley 613 N. La postura del legislador es una incógnita, ya que no contestó los llamados de este medio.

El oficialismo viene contando con el apoyo de diputados que ingresaron por otros espacios, como Marcelo Mallea y Enrique Montaño (del Frente San Juan Primero) y Miguel Sánchez (que entró por el frente que condujo Marcelo Orrego). La lupa también estará sobre la votación de estos legisladores, al punto de que hubo fuentes que sembraron dudas sobre este último, que tampoco respondió llamados.

JxC salió a oponerse a los cambios electorales

Desde Marcelo Orrego, pasando por distintos referentes y hasta los presidentes de bloque de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) salieron a señalar que no aprobarán el cambio a la ley que prohibe modificar el sistema electoral dentro de los 18 meses previos al próximo comicio. Además, se manifestarse en contra de la eliminación de las PASO y de la instalación de un sistema de colectoras y una hipotética ley de lemas. En ese marco, insistieron en que debe incorporarse el sistema de boleta única en la provincia.

Entre los presentes estuvo el senador Roberto Basualdo, quien en 2009 votó en contra de la implementación de las PASO, aunque señaló que fue porque el kirchnerismo impulsó un tratamiento exprés y que no se incluyó el mecanismo de boleta única. El legislador resaltó que, al ser ley, "hay que cumplirla para ser creíble". Además, había señalado: "Más allá de que, a veces, he dicho que es un gasto innecesario, estoy conforme con las primarias"