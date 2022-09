El diputado nacional Walberto Allende pasó ayer por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y habló del nuevo sistema electoral, idéntico a Lemas, al igual que tiró pinceladas de la política nacional. Así, destacó que "al giojismo lo veo jugando fuerte" dentro del Frente de Todos (FdT) y que "si compiten (Sergio) Uñac y (José Luis) Gioja, va a ser la gran elección de los máximos dirigentes del PJ de los últimos 15 o 20 años". No obstante, remarcó que "hay que dar un mensaje de unidad dentro del PJ y el frente y, luego, hacia afuera" y que, "en el fondo, a Juntos por el Cambio (JxC) no le desagrada tanto" el nuevo esquema de votación. No fue lo único, ya que indicó que el presidente Alberto Fernández es quien gobierna, "pero no tiene el poder, quien lo tiene es Cristina (Fernández de Kirchner)" y que, en lo nacional, hay que armar una interna para contrarrestar la de la coalición opositora, cuya PASO es "muy poderosa".

El nuevo régimen electoral local se llama Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), que es idéntico a Lemas, con un mecanismo de tributación en el que los votos de los candidatos de una misma alianza en una categoría se suman y van a parar al que salió primero de esa interna. "No sé si es el mejor", resaltó el legislador, pero "tampoco es el peor, como pretenden instalar algunos. Es el que permite mayor participación de todos aquellos que quieran jugar en los distintos cargos". Asimismo, manifestó que "el sistema electoral no te garantiza elecciones, la gente vota candidatos y proyectos".

"Por supuesto que preocupa lo nacional. Algunas medidas que se toman nos terminan impactando".

En ese marco, aseguró que el Código Electoral "no se ha hecho pensando en resolver la interna peronista" y que "es interesante abrir la candidatura a gobernador". Enrolado en las filas de Uñac, dijo que están expectantes a su definición de si irá por una nueva postulación, la que se dará en diciembre. El diputado Leonardo Gioja le había dicho a este medio que el sector Lealtad Justicialista va a estar en la competencia, a lo que Allende señaló que "al giojismo lo veo jugando fuerte, vienen trabajando hace tiempo y están armando a nivel provincial". Frente a la posibilidad de que se trate de una jugada del sector interno para tensar la cuerda y, luego, llegar a un acuerdo, Allende dijo que "no lo veo así. Creo que tienen estructura y capacidad suficiente para competir en cada uno de los departamentos". Así, reconoció que dicha contienda va a permitir que no se dispersen los votos peronistas.

Ahora, afirmó que le "sorprendió" que el diputado Juan Carlos Gioja dijera el día de la sesión en la que se instaló el sistema electoral que no corresponde que Uñac fuese por otro mandato porque se lo prohíbe la Constitución. Por ello, expresó que "quiero imaginar que va a haber un marco de armonía en el trabajo interno. Si la campaña va a ser "sálvese quien pueda", no es el mejor mensaje para adentro del PJ, el frente y hacia la sociedad sanjuanina. Si estamos pregonando el mensaje de unidad a nivel nacional, no nos podemos olvidar que en San Juan debemos mantener el mismo mensaje". Así, remarcó que una pelea muy fuerte "nos puede perjudicar", por lo hay que "consensuar, entre todos, pautas de trabajo".

El diputado nacional también dijo que "le puede ser muy útil al frente que compita el bloquismo", dado que "la fuerza que tiene en toda la provincia es sumamente importante". Además, habló de la oposición al señalar que, "en el fondo, a JxC no le desagrada tanto" el sistema electoral, "porque también tienen diferencias o más que nosotros, dado que son un sinfín de partidos que años atrás venían actuando de manera individual y ahora ven la posibilidad de reunirse".

Sobre lo nacional, indicó que "Alberto (Fernández) es el presidente y quien gobierna, pero no tiene el poder. Ha quedado demostrado, no de ahora, que el poder lo tiene la vicepresidenta y los gobernadores". De cara a 2023, señaló que "no nos podemos dar el lujo de no tener en cuenta a una dirigente como Cristina. Va a estar, no sé en que lugar". A su vez, admitió que "JxC va a tener una interna muy poderosa y nosotros tenemos que contrapesarla". Así, destacó que es "conveniente" una PASO del FdT y que "tendrá que ser Cristina o quien sea, compitiendo fuerte".