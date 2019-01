Alejados. Pacheco, Maza Pezé y Castro formaban el mismo equipo, pero están distanciados. El primero va por la Intendencia y el segundo rechazó ir de nuevo por la diputación. Castro no puede repetir.

El diputado bloquista Carlos Maza Pezé rechazó el ofrecimiento del frente oficialista de ir otra vez por la banca de legislador por Angaco, ya que insiste en competir por la Intendencia. Señaló que hasta el cierre de listas intentará jugar dentro de la coalición que conduce el gobernador Sergio Uñac, pero no descartó participar en otra alianza si la negativa persiste. El desplante no cayó nada bien entre las máximas autoridades del bloquismo y en Casa de Gobierno, al punto que fuentes calificadas aseguraron que su aspiración a la jefatura comunal no tendrá cabida dentro del frente Todos. Así, se abrió la puerta al recambio del cargo y genera toda una serie de interrogantes. Es que, en teoría, el puesto originalmente estaba destinado al actual mandamás de Angaco, José Castro, quien no puede repetir, pero como en el oficialismo provincial ven que impulsó a su hermano Alejandro para la sucesión, destacaron que no irá por el escaño en la Legislatura. De continuar el escenario, en el Gobierno deberán buscar al reemplazante.

Como va por su segundo mandato, el intendente no pueda ir por la reelección, lo que disparó la sucesión en Angaco. De acuerdo a fuentes partidarias, habrá internas y además de Alejandro Castro, competirá el concejal Mario Pacheco, quien se encuentra distanciado del jefe comunal. El edil señaló que apuesta a continuar el proyecto de Uñac y ofrecer un Gobierno que llegue más a la gente y que busque solucionar sus problemas.

En el frente Todos se había decidido que Castro y Pacheco sean los rivales en la interna y que la candidatura de diputado departamental quedara en manos de Maza Pezé. Pero este le dijo no al ofrecimiento que le hicieron las autoridades bloquistas, partido aliado al PJ, dado que quiere competir en las primarias por el sillón municipal. Si no consigue el lugar, no desechó la posibilidad de ir en otra alianza. El espacio que ha convocado a bloquistas es Primero San Juan, que lidera el partido ADN.

Entre referentes bloquistas hay malestar por la decisión de Maza Pezé y aseguraron que no tendrá cabida en la coalición oficialista. Su partida inclusive abre interrogantes sobre quién irá en la lista por el puesto que tenía asegurado el partido de la estrella y que ahora puede reclamar el justicialismo, por ejemplo. Sucede que si Alejandro Castro va como precandidato a la Intendencia, su hermano José Castro no tendrá el lugar por la banca, dijeron las fuentes.