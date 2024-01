A días de cumplirse un mes de haber entrado en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, sigue la confusión entre los sanjuaninos sobre la obligatoriedad o no de realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a los vehículos. Esto se vio reflejado en el afluente de personas que, durante este último mes, fueron a renovar su oblea. Desde uno de los talleres que se dedican a este tipo de controles dijeron que, desde que se anunció el paquete de medidas el 20 del mes pasado, hubo "una caída del 35%" en la cantidad de autos que son llevados para verificar, con respecto al mismo periodo del año anterior.

El punto que abrió el interrogante y sembró la duda en los conductores proviene del artículo que dice "la cédula, licencia de conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo" dejando afuera tanto al seguro como a la RTO. No obstante, desde el Gobierno local indicaron que rige la Ley Nacional de Tránsito y Transporte, por lo que durante los controles se siguen pidiendo, también, estos dos requisitos para poder transitar. En ese marco, el subjefe de Policía, Diego Morales, indicó que en San Juan "sigue todo exactamente igual a como venía antes del DNU. Hoy se aplica la Ley de Tránsito. Por lo tanto, la Policía no permite la circulación del vehículo si no tiene la RTO actualizada, o al menos condicionada durante el tiempo que corresponde".

Ariel Manrique Chiconi, encargado del taller Tecnitrans, comentó que desde que se anunció el DNU "hay personas que están mal informadas y creen que no le van a pedir la revisión técnica del vehículo y no se la hace". Sin embargo, expresó que "recibo consultas todo el tiempo. Algunos vienen y la hacen por las dudas antes de viajar porque dicen que no quieren tener problemas en los controles". Así, indicó que con respecto al año pasado, la cantidad de personas que asisten a realizar este control bajó 35%. Por lo tanto, remarcó que tener la oblea al día sigue siendo "obligatorio" a la hora de circular. Además, explicó que tras una resolución de la Superintendencia de Seguros, cuando se va a contratar a una aseguradora "piden la verificación para poder hacer la póliza".

Por su parte, Daniela Molina, encargada del taller Verificación Técnica, dijo que "había un poco de confusión entre las personas, entonces bajó un poco la cantidad de concurrencia en el taller. Pero lo que fue diciembre y principios de enero, hubo más afluencia". No obstante, comentó que "en estas últimas dos semanas, ha bajado en 25%" las solicitudes para renovar la oblea. La encargada indicó que si bien "en un principio hubo un malentendido, mucha gente se acercó a preguntar, le explicábamos y decidían hacer la verificación. Con el pasar de los días, se va tomando conocimiento de que la RTO continúa siendo exigida para circular en el vehículo, y todo se va normalizando".

Subirá la tarifa

El precio para renovar la oblea de la RTO tiene un valor de $10.500 para autos particulares, mientras que para camionetas cuesta $12.800. Por lo que desde el sector, dijeron que el precio debe ser actualizado pronto porque está atrasado en más de un 50%.