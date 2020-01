El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, lanzará hoy junto al gobernador Sergio Uñac el programa de la Tarjeta Alimentaria. Previo a su visita, y en un contacto exclusivo con DIARIO DE CUYO, el alfil del presidente Alberto Fernández destacó el valor del plan local "Mis Primeros Mil Días" y resaltó que "es importante que pueda ser a escala nacional", definición que se condice con el trabajo que viene llevando adelante la primera dama, Fabiana Yañez. El funcionario aseguró que se trata de una "experiencia muy positiva" y que la tarjeta alimentaria, que inyectará en San Juan unos 170 millones de pesos por mes, serviría de base para que la herramienta sanjuanina se extienda en todo el país. Por otro lado, indicó que hoy le comunicará a Uñac cuándo y cómo se hará el reintegro a la provincia de la deuda de 46 millones de pesos que se acumuló en la gestión macrista por la tarjeta social, los comedores escolares y las colonias de verano. Arroyo manifestó que han acelerado los trámites para hacer la devolución.

Durante los cuatro años de la administración pasada, Desarrollo Social acumuló una cuantiosa deuda: 13 millones de pesos por la tarjeta social, 8 millones por los comedores y 25 millones por las colonias, había informado Fabián Aballay, ministro de Desarrollo Humano local. La provincia cubrió esas sumas a través de sus recursos para que los distintos planes no se vean interrumpidos. Tras la asunción de Fernández, en la cartera reconocieron la deuda y se estima que el desembolso se hará en los próximos días.

San Juan es una de las primeras provincias que Arroyo visita desde que asumió el 10 de diciembre y en diálogo con este medio dio detalles del lanzamiento de la tarjeta alimentaria y de otras iniciativas sociales que impactarán en la provincia (ver aparte). El funcionario nacional buscará, además, interiorizarse sobre la política social que lleva adelante la gestión uñaquista. Por eso visitará una colonia de vacaciones y mantendrá un encuentro con el Gobernador y con su par local, Fabián Aballay. Dentro de la charla, el Plan Mil Días tendrá un apartado especial.

Por otro lado, Arroyo indicó que está trabajando para redefinir, a nivel nacional, el plan alimentario de los comedores escolares, ya que el mismo está "muy desactualizado". Así, no descartó que la redefinición implique más fondos para las provincias. En la actualidad, Nación aporta 8,32 pesos por ración, mientras que la provincia le hace frente a un monto similar. En San Juan hay unos 35.500 chicos que gozan del beneficio en los establecimientos educativos desde marzo a diciembre.

>> INICIATIVAS

Tarjeta alimentaria

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, le dijo a este medio que en San Juan entregarán 33 mil tarjetas que beneficiará a un total de 66 mil personas. La inversión de la medida será de 170 millones de pesos por mes y se pondrá en marcha entre febrero y marzo. Las familias con un hijo menor a 6 años percibirán 4 mil pesos mientras que las que tengan dos o más recibirán 6 mil pesos. El régimen incluye a embarazadas desde el tercer mes y personas discapacitadas.

Microcréditos

El titular de la cartera social explicó que los microcréditos "no son para consumo, sino para trabajo", ya que busca llegar a cerca de 4 millones de personas que trabajan, pero que no acceden un crédito formal porque "no tienen papeles para mostrar en el banco". Además, dijo que la tasa de interés será del 2 o 3 por ciento anual porque el fin es la provisión de "máquinas y herramientas para el trabajo". La medida estaría implementándose a fines de febrero y falta definir el monto a prestar.

Devolución de IVA

Arroyo afirmó que "a partir de marzo se comenzará con la implementación de la devolución de IVA", la cual no sólo será en lo que respecta a la tarjeta alimentaria, sino que también se verán beneficiados los jubilados y quienes reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH). La alícuota del impuesto es del 21 por ciento, aunque algunos productos tienen un porcentaje menor, por lo que el ministro destacó que, en promedio, el descuento será del 15 por ciento.

TEXTUALES x 4

DANIEL ARROYO - Ministro de Desarrollo Social