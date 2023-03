Un grupo de docentes que representan a los autoconvocados volvió en la mañana de hoy a Casa de Gobierno y mantuvieron una reunión con Luis Rueda, Subsecretario de la Unidad Gobernación.

El encuentro fue corto, donde el funcionario les planteó reabrir el diálogo siempre y cuando vuelvan a las aulas, y terminen los cortes de calles. Ahora los autoconvocados tienen la pelota y deben resolver si acceden a este planteo, o mantienen las medidas de fueron.

La asamblea comenzó a las 12 y se espera dure algo más de una hora.

Los docentes, que este viernes cumplen 13 días de paro, insisten en que el aumento del 71,1% impacte en el mes de junio y no en septiembre como dispuso el Gobierno. Además, exige aumento de los puntos en la revisión del mes de julio, ser parte dela mesa de diálogo y que no se descuenten los días no trabajados.

Las autoridades provinciales insistieron en que el último ofrecimiento es el máximo esfuerzo y que no pueden seguir acortando los tramos de aumento.