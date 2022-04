El último informe estadístico del Poder Judicial, arrojó un dato relevante sobre la cantidad de causas penales que se han iniciado en los últimos años. De acuerdo al registro, en los últimos tres periodos, 2019, 2020 y 2021, la cantidad de expedientes nuevos en ese fuero pasó de los casi 30 mil a unos 22 mil. Esto es una baja de casi 8 mil causas, lo que representa una caída del 26,5 por ciento. De acuerdo a lo que opinaron desde la Corte de Justicia, la disminución tiene dos motivos principales. El primero es la implementación del sistema acusatorio que puso en mano de los fiscales la investigación penal. Así no todas las denuncias se traducen en causas penales, ya que hay conflictos que pueden ser solucionados antes de presentarlos ante un juez. Otro de los ejes es que, durante la pandemia y por el confinamiento, creció la cantidad de denuncias intrafamiliares y de violencia de género, hechos que no estuvieron presentes en la mayor parte del año pasado, con una actividad casi normal, con la gente trabajando fuera de sus casas.

Los datos oficiales del Poder Judicial quedaron reflejados en el informe que presenta la provincia cada año ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del país. En dicho organismo, integrado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada distrito eleva sus registros en los que se incluyen datos como cantidad de personal, cantidad total de causas ingresadas, divididas por fuero, y el número de expedientes que tuvo resolución, entre otros datos. En el caso del año que pasó, el fuero Penal presentó una disminución considerable sobre el 2020 y también sobre el 2019 (Ver infografía). También quedó reflejado que creció la cantidad de resoluciones, punto que siempre recibió críticas por el bajo nivel que tuvo ese poder del Estado para dar respuestas a la sociedad en causas sensibles como homicidios, contra la integridad sexual y delitos contra la propiedad, como hurtos, robos, estafas y defraudaciones. Según los datos, las resoluciones pasaron de un 9,1 por ciento en 2019, a 7,4 en 2020 hasta el 23,18 por ciento en 2021.

Al ser consultado sobre la baja en la cantidad de causas penales que ingresaron al Poder Judicial, el presidente de la Corte, Juan José Victoria, opinó que "la pandemia impactó en la Justicia, por la cantidad de casos que se presentaron en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig) y de personas que no cumplieron con las normas de confinamiento. Entendemos que eso cambio el año pasado, lo que hizo disminuir la cantidad de expedientes". Por otro lado, sostuvo que "con el sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal. Eso significa que el fiscal es quién decide qué causas le presenta al juez y cuáles no", por lo que hay una menor cantidad de expedientes que se tramitan. Con el sistema anterior, que todavía está vigente para delitos como estafas y contra la propiedad, sin contar aquellas que llegan a Flagrancia, toda denuncia se traduce en una causa, algo que no ocurre en la actualidad. Incluso, para evitar la judicialización de todos los expedientes, concentrar esfuerzos en delitos complejos como abusos sexuales, casos de violencia y amenazas agravadas, y perseguir la solución de conflictos entre las partes, la UFI Cavig creó el año pasado un área de atención temprana (Ver recuadro). El objetivo fue evitar que la unidad fiscal colapse ante la cantidad de denuncias recibidas y, a su vez, tener a mano un mecanismo que dé solución a eventos como, por ejemplo, peleas de parejas y entre familiares, que no necesariamente tienen que ser judicializados.

Área de atención temprana en Cavig

A mediados del año pasado, el Ministerio Público decidió crear, dentro de la UFI Cavig, un área de atención temprana, con el objetivo de solucionar las denuncias y conflictos con acuerdos entre las partes. Incluso apuntaban a dar una respuesta rápida entre un 35 a un 40 por ciento de los casos que esa unidad vuelca al sistema acusatorio. Entre esos expedientes se encontraban acusaciones de padres contra hijos, cuando el conflicto de base era un tema económico, y peleas de pareja, en las que una mujer busca que el hombre se vaya de la casa, entre otros.



Causas ingresadas

Durante el 2021 ingresó al Poder Judicial un total de 109.062 causas para todos los fueros. Esto es, unos 13.500 expedientes más que en el 2020, lo que implicó un incremento del 14,12 por ciento. En el 2020, habían ingresado un total de 95.564 causas en la Justicia.



Más causas resueltas

Durante el 2021 se resolvieron 80.124 expedientes, esto es, unos 5.700 fallos más que el año anterior, cuando en el Poder Judicial se resolvieron 74.399 causas. El incremento implica una suba del 7,7 por ciento. La Justicia de Paz fue el fuero con más resolución: 50.457.