Luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) definiera esperar a contar con el informe circunstanciado de la instrucción sumarial, el que, a más tardar, estará el 28 de julio, para resolver si suspende o no de sus funciones al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, la empleada que denunció a dicha autoridad universitaria por presunto hecho de acoso laboral y sexual entendió que la casa de altos estudios no está eludiendo el caso y que está tomando cartas en el asunto. Así lo confirmó el abogado asesor de la mujer, Conrado Suárez Jofré, al indicar que existía el temor de que la institución universitaria "encubriera" a Bloch y existiera una especie de "protección" a favor del reconocido profesor.

La semana pasada, además de definir que esperarán al avance del sumario, el máximo órgano universitario le prohibió a Bloch acercase o contactarse con la denunciante y dispuso que la Oficina de Género acompañe a la empleada de la unidad académica. Eso no fue lo único, ya que, llamativamente, los consejeros les ofrecieron a ambos, denunciante y denunciado, "licencias extraordinarias y especiales con goce de haberes". Sobre el último punto, Suárez Jofré indicó que la denunciante no se tomará licencia, mientras que Bloch no atendió los llamados de este medio.