Visita. Como ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich visitó San Juan en febrero de 2017. Se reunió con la mesa de la alianza a nivel local y, luego, con magistrados federales.



Es la presidenta del PRO nacional y es señalada como la que encabeza el grupo de "halcones" del partido, el sector más duro y combativo contra el Gobierno nacional. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO y tiró claros mensajes hacia el armado del frente local y no se privó de mandar una señal puertas adentro. En ese marco, dijo que están dispuestos a conversar con la alianza Consenso Ischigualasto, pero con límites, ya que señaló que "no queremos sumar partidos que estén en contra de la minería sustentable". Sobre el diputado nacional Eduardo Cáceres, reconoció que es conflictivo que pueda participar de la elección con un proceso judicial en marcha. Y, además, destacó que no hay que adelantar la discusión de candidaturas para 2023, por lo que le aconsejó a Horacio Rodríguez Larreta ir "paso a paso" (ver nota vinculada).

En un hueco en su agenda, este medio le consultó cuál va a ser la estrategia del PRO en San Juan y Bullrich remarcó que "la alianza que hemos realizado, con partidos como Producción y Trabajo, la UCR, el bloquismo disidente y Dignidad Ciudadana, hizo una buena elección a gobernador y tenemos legisladores que son parte de nuestro bloque". De cara al armado electoral, indicó que "hay otros partidos, grupos y ciudadanos independientes que han conformado otros espacios que se quieran sumar. Estamos abiertos a discutir y de acuerdo en sumar, pero con ciertas características: tener una clara defensa de lo que es el modelo de producción sanjuanino. Creemos en la minería sustentable y la vamos a defender".

Las definiciones fueron en sintonía a uno de los cuestionamientos que tienen en el Frente Con Vos, el espacio aliado a Juntos por el Cambio, que conduce Marcelo Orrego, con respecto Consenso Ischigualasto. Es que una de las críticas hacia ese grupo es la posición antiminera que han exhibido tanto Marcelo Arancibia y Diego Seguí, del Gen, como Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora. Así, las declaraciones de Bullrich casi que son como un puñal a las aspiraciones de esa sociedad opositora, en la que también están ADN, el Socialismo, radicales y macristas disidentes.

Bullrich manifestó que "creemos en la minería y la vamos a defender".

Ante la consulta de si es conflictivo que Cáceres pueda participar de las legislativas, dado que se encuentra procesado por ocasionarle lesiones a Gimena Martinazzo, la titular del PRO nacional admitió que "sí, claro", aunque expresó que "esperemos que la resolución sea rápida, porque la Justicia es justicia cuando es rápida. Es muy importante el fin de ese proceso judicial porque eso va a dar la capacidad de decisión respecto a su figura".

De cara a la lucha que debe dar Juntos por el Cambio en San Juan, la exministra de Seguridad indicó que "esperemos que haya una sola lista. Ahora, si no lo hay, se puede ir a las PASO". Con respecto a si el PRO presentará lista propia, se mostró con cautela y resaltó que "eso es una conversación de los dirigentes sanjuaninos. En principio, uno siempre trata de buscar un acuerdo".

Ante la danza de nombres y tras la consulta si Martinazzo puede ser una de las postulantes, Bullrich aclaró que "no voy a decidir quiénes son los candidatos del PRO en San Juan. Los partidos provinciales tienen que elegirlos". Martinazzo, vice del PRO local, además, se vio involucrada en una denuncia ante el Tribunal de Disciplina partidario por pedirles a concejales un porcentaje de sus salarios, uno de los cuales dijo que los tenía bajo presión de ejecutarles pagarés en blanco. Bullrich sólo dijo que "se abrió un expediente y está en investigación. Son procesos que tienen sus tiempos".





DEFINICIONES

PATRICIA BULLRICH - Presidenta del PRO nacional

"Estamos dispuestos a conversar con partidos y alianzas, pero en el marco de que avalen nuestro proyecto de república, de libertad y del modelo productivo sanjuanino. Si están en contra, sería como ir para atrás en lo que es hoy la economía sanjuanina".

"El PRO es columna vertebral de ese frente (Con Vos). Por supuesto que tenemos que integrar una lista. No quiero hablar por los sanjuaninos, que son defensores de su autonomía como para que yo decida quiénes son los candidatos".

"La estrategia del PRO en San Juan va a ser mantener fuerte la base que nos llevó a tener una buena elección en 2017 y, también, en la presidencial de 2019. Estamos abiertos a sumar otros partidos, pero con ciertas condiciones".

"Lo ideal siempre es ir en una lista de consenso. Ahora, si no lo hay, se puede ir a las PASO y, ahí, confeccionar la lista. Es algo que no puedo plantear desde acá porque es una conversación con los dirigentes sanjuaninos".

"El propio Eduardo Cáceres ha dicho que quiere que se termine este proceso judicial. Eso nos parece importante. Él mismo dice que necesita tener esa resolución para poder tomar una decisión. Es importante que las cosas se resuelvan".

"Estamos haciendo un partido de carácter federal y los partidos están en mayoría de edad y tienen que elegir sus candidatos del PRO. Si vienen a conversar con nosotros, siempre estaremos abiertos. Pero es una decisión de San Juan".

> La relación de CABA con Nación y el "paso a paso"

A nivel nacional ya se ha instalado la disputa de liderazgo del PRO dentro de Juntos por el Cambio y han surgido diferencias en el partido entre el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, ligada políticamente al expresidente Mauricio Macri. La titular de la fuerza política a nivel nacional manifestó que el alcalde porteño "tenía una idea de que el Gobierno nacional iba a ser más abierto y dialoguista y, finalmente, ese no ha sido el camino". Ante la consulta de cómo ve a Diego Santilli como futuro candidato a gobernador en Buenos Aires, resaltó que "eso es adelantar el 2023", algo que "no estoy de acuerdo para nada". Así, agregó que "tiene una responsabilidad enorme como vicejefe del Gobierno de la Ciudad, en donde, además, maneja la seguridad. Entonces, para qué vamos a adelantar quién va a ser el candidato a gobernador en 2023. Vamos paso a paso, como dijo Mostaza Merlo. Ese es un buen consejo para Horacio, que es de Racing".

Bullrich apunta a dar pelea en estas legislativas y destacó que "creo que voy a ser candidata", aunque se excusó de seguir hablando de su futuro al señalar que "hay idas y vueltas y prefiero no mezclar lo que va a pasar en Ciudad de Buenos Aires con San Juan". En el distrito porteño suena como postulante la exgobernadora María Eugenia Vidal, cercana a Rodríguez Larreta. Sobre sus diferencias con el alcalde, la presidente del PRO indicó que "no lo miraría desde ese lugar. Venimos marcando un avance de Juntos por el Cambio, hemos mantenido la unidad, hemos luchado por causas importantes, como la educación, la propiedad privada y contra la liberación de los presos. Hemos estado peleando juntos". Así, hizo referencia a que Rodríguez Larreta pensaba que la gestión del presidente Alberto Fernández era más "abierta y dialoguista", pero Bullrich remarcó que "más que diálogo, hemos recibido cachetazos".

Ante los chispazos internos, se le consultó si no han adelantado la interna de cara a dos años más. "No hay que hacerlo", remarcó Bullrich, a lo que agregó: "El 2023 se va a definir en 2022, no ahora. Hoy tenemos que estar todos juntos, tomaditos de la mano, logrando la mayor cantidad de diputados y senadores, y cuidando nuestro espacio. A mí no me parece bien adelantar el 2023. No estoy de acuerdo para nada".

En ese marco, el nombre de Santilli como posible candidato a gobernador bonaerense aparece en ese escenario. Tras la consulta sobre Elisa "Lilita" Carrió, líder de la Coalición Cívica, como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Bullrich remarcó que "no está disputando ese cargo para 2023. El problema es cuando uno adelanta la disputa de un cargo como el de gobernador". Además, remarcó la fuerza de Carrió en el Congreso dentro de Juntos por el Cambio.

La presidenta del partido también se mostró optimista con respecto a la puja en provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, por la cantidad de diputados que aporta a la Cámara baja y porque es un bastión en el que el kirchnerismo es fuerte. "Juntos por el Cambio está en una situación muy favorable para lograr un triunfo electoral. Estamos en una situación muy favorable. Tengo una enorme confianza de lo que podemos lograr", destacó la exministra de Seguridad durante el gobierno de Macri.