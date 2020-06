La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) designó ayer a los jefes de las siete delegaciones en la provincia. Entre los nombres figuran el líder de La Cámpora local, Pablo Ruiz, quien estará al frente de la llamada Unidad de Atención Integral (UDAI) San Juan, la de mayor exposición, ya que está enclavada en el microcentro sanjuanino. Y no estará solo, dado que hay otros dos miembros de la organización kichnerista: Gonzalo Álvarez en la oficina de Caucete y Carina Mejía en la de Calingasta, dijeron fuentes calificadas. En las otras cuatro aparecen personas cuyos nombramientos fueron fruto de la gestión del gobernador Sergio Uñac, como Néstor Romero en la UDAI Rawson, Mauro Quiroga en Chimbas, Mario Salinas en Jáchal y Carolina Rocamora en la Oficina Bicentenario, en Capital.



Desde el 10 de diciembre de 2019, en el Gobierno nacional han venido trabajando en el trámite de designación de autoridades en los cargos con sede en San Juan, que suele ser burocrático y lento. A eso se le suma que, en el caso de Anses en particular, atravesó por el recambio de su máxima autoridad, ya que Alejandro Vanoli le dejó el puesto a la camporista Fernanda Raverta en medio de la pandemia por el coronavirus. Los nombramientos en las delegaciones locales del organismo previsional reflejan las negociaciones entre Uñac y los referentes de La Cámpora a nivel nacional, entre los que, según fuentes calificadas, se cuentan al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y la propia Raverta. Los lugares de los camporistas forman parte de la apertura política que tuvo el Gobernador cuando en las elecciones del año pasado hizo punta en la provincia al armar el Frente Todos y convocar a los distintos sectores peronistas y kirchneristas.



En la gestión de Alberto Fernández, La Cámpora había conseguido su cargo más alto en la provincia con la designación de Juan García Espinoza como número dos del PAMI. Con las resoluciones de ayer, la organización subió un peldaño, debido a que obtuvo la UDAI San Juan, de calle Tucumán, la que quedó en manos de Ruiz, el secretario general de la agrupación. Ambos jóvenes se habían reunido en febrero con Uñac, a quien le reconocieron "su trabajo constante en pos de la unidad y su liderazgo en defensa del modelo provincial en el marco del proyecto nacional que acompañamos". Por su parte, Álvarez y Mejía conducirán las oficinas de Caucete y Calingasta.



A su vez, el Gobernador venía haciendo tratativas por su propia tropa. Así, en la UDAI Rawson entró Romero, quien había estado al frente de la delegación de 2012 a 2015 y luego condujo la Dirección de Asesoramiento Previsional de la provincia. En la oficina de Chimbas desembarcó Quiroga, exdirector de Desarollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano. En la de Jáchal fue nombrado Salinas, expresidente de la Junta del PJ de Iglesia y excandidato a diputado por ese departamento en 2019. Y en la Oficina Bicentenario ingresó Rocamora, integrante de Junta de Santa Lucía y excandidata a diputada departamental.



Las designaciones fueron confirmadas por Carlos Gallo, jefe Regional Cuyo de Anses. El funcionario indicó que hoy se darán las asunciones de las nuevas autoridades y que las delegaciones abrirán mañana sus puertas para atender a las personas que tenían turnos pendientes desde antes de la pandemia, quienes serán convocadas con nuevos turnos presenciales para terminar sus trámites. Así, aclaró que no habrá atención para quienes se acerquen sin turno.

Más nombramientos



Marzio Meglioli fue designado en el Pami, Jorge Deiana en Vialidad Nacional, Elena Peletier en Migraciones, Rodolfo Domínguez en el Inadi, Mauricio Lucero en Radio Nacional, Silvia Pérez en la Agencia de Empleo y Trabajo de la Nación y Juan Carlos Allayme en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.