Activo. Gonzalo Campos (al centro) está desde la primera hora en el basualdismo, junto a su padre Armando. El concejal de Capital se sintió descuidado por el presidente de Producción y Trabajo.

La disputa en el seno interno de Cambiemos en Capital se sigue expandiendo. Roberto Basualdo, presidente de Producción y Trabajo, el principal partido opositor, ratificó ayer su respaldo a Rodolfo Colombo, líder de Actuar, como candidato a intendente y resaltó que le "gustaría" que el concejal de su espacio, Gonzalo Campos, sea el postulante para el cargo de diputado departamental. Sin embargo, el edil no le creyó, ya que resaltó que el senador "no va a hacer" tal ofrecimiento en un cara a cara entre ambos porque "si no lo hubiera hecho antes". Es más, aseguró que Basualdo tiró esa definición ahora "porque me he enojado". Explicó que su malestar radica en el apoyo explícito que su referente político le dio a un extrapartidario como Colombo, por lo que lo deja en "desventaja" para pelear en eventuales PASO para la jefatura comunal, su verdadera aspiración. Por eso Campos reconoció que es una posibilidad irse de la fuerza, inclusive hacia el justicialismo.



El concejal basualdista había movido el avispero a fines de octubre cuando criticó duramente la posible candidatura de Colombo para la Intendencia capitalina. Campos había manifestado que el hoy titular de la Anses no era una "opción confiable", debido a que "ha perdido muchas elecciones" y que eso influye en el electorado, a la vez que había agregado que a lo largo de la carrera del líder de Actuar, este "ha cambiado muchas veces de pensamiento, apoyó a Gioja y después a Basualdo, por ejemplo", algo que "la gente te lo comenta y lo tiene en cuenta". Las definiciones del edil se habían dado en la previa de la campaña, ya que tiene apetencias de competir por el sillón municipal, al igual que el basualdista Guido Romero.



Pero el presidente de Producción y Trabajo remarcó ayer que el año pasado le dijo a Colombo que iba a trabajar por su candidatura "de manera personal y no partidaria" y que hoy "mantengo mi palabra". Además, destacó que les avisó de su postura a los miembros del partido, aunque eso no resultaba un impedimento para que cualquiera pudiera participar en las primarias. En ese marco, indicó que le gustaría que Campos fuera el candidato a diputado departamental y que con el líder de Actuar harían "una buena fórmula".



Sin embargo, el respaldo explícito de Basualdo a Colombo cayó como un baldazo de agua fría para Campos. Y ante la consulta de este medio por la posibilidad de que el senador le plantee personalmente la idea de que vaya por la banca departamental, el concejal expresó que si bien se "sentaría a conversar con Basualdo, sé que no lo va a hacer".



Campos afirmó que "por supuesto que me molestó que el presidente de Producción y Trabajo le diera un apoyo tan explícito a un extrapartidario". Según recordó, en las PASO legislativas de 2013, en las que hubo seis listas, Basualdo se mantuvo al margen y decidió no respaldar a nadie para que no hubiera problemas, cosa que no sucedió con la interna de Capital. El peso político del senador sigue siendo clave en el escenario opositor, por eso, el edil resaltó que "me parece injusta" su decisión y que "me bloquea la posibilidad de competir porque voy en desventaja". Además, indicó que Basualdo nunca le dijo que apoyaba de tal forma a Colombo en la disputa capitalina.



Frente a ese marco, Campos señaló que en unas semanas definirá que hace y admitió que una posibilidad es irse del partido. Ante la consulta, si el PJ es una opción, el concejal destacó que "es posible".

Con ganas

Dignidad Ciudadana

En Dignidad Ciudadana vienen señalando que Alberto Sánchez tiene intenciones de competir en las PASO de Cambiemos para la Intendencia de Capital. El partido tiene peso en ese departamento.

Prórroga



El senador Roberto Basualdo confirmó que su mandato al frente del partido Producción y Trabajo y los del resto de las autoridades se prorrogaron hasta marzo. De acuerdo al cronograma interno, el plazo vencía en diciembre. El líder opositor explicó que la postergación se debió a que en este mes se debían llevar a cabo diversos trámites para el llamado a elección para el mes que viene y como tenía una agenda ajetreada en el Congreso, acordó con el resto de las autoridades la prórroga.



Basualdo ya adelantó que dejará la presidencia y el que suena para dirigir los destinos del principal partido opositor es el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. Al igual que sobre su posible candidatura a Gobernador, el santaluceño evitó definiciones con respecto a la conducción de la fuerza política.