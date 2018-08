Ingreso. El titular de la cartera de Hacienda, Roberto Gattoni, llegó a la Legislatura acompañado de su equipo y el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima, lo invitó a exponer el proyecto ante los legisladores.

En la presentación del proyecto de ley de coparticipación ante los diputados, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, hizo hincapié ayer en que los municipios recibirán más fondos con la futura norma. De acuerdo al análisis, si la iniciativa estuviese operativa, las comunas recibirían mil millones de pesos más de lo que van a percibir durante este 2018. La cifra surge del aumento que la gestión uñaquista plantea en el reparto de los recursos. El porcentaje que hoy destina a los departamentos de los fondos de libre disponibilidad, es decir, que no tienen una afectación específica, es del 13,26 por ciento, pero el proyecto oficial eleva ese valor al 15,48 por ciento. Esa diferencia, de poco más de dos puntos, representa unos mil millones de pesos más, según los cálculos de Hacienda.



Es más, para que los diputados tengan presente lo beneficioso de la nueva ley de coparticipación municipal, Gattoni les entregó una carpeta en la que figura cómo se hizo el cálculo de distribución, cuáles fueron los parámetros que se usaron y por qué, y cómo influyen los rubros en cada uno de los departamentos. Por eso, el ministro volvió a asegurar que ninguna de las comunas recibirá menos recursos de los que percibe actualmente y que, si así llegase a suceder, durante el primer año de aplicación el Ejecutivo le hará frente a ese desfasaje a través del tesoro provincial.



Según el cálculo oficial, los municipios recibirán este año 4.000 millones de pesos, valor en el que está contemplado lo distribuido por la vieja ley, el aporte por aumento de sueldos y el fondo por zona desfavorable.



Tras la presentación, tanto diputados oficialistas como opositores hicieron consultas técnicas al equipo del Ministerio de Hacienda y no hubo ninguna manifestación disonante. Incluso, los que fueron consultados, indicaron que se trata de un buen proyecto, necesario y que ahora tienen más información para poder analizarlo con detenimiento (ver protagonistas).



Según el esquema planteado, la distribución primaria, la masa total de fondos a repartir entre los municipios, se compondrá de un 20 por ciento de los impuestos locales y de un 14,5 por ciento de los tributos que llegan de la Nación. Entre ambos representan un 15,48 por ciento del monto total a disposición. Este último valor es el que finalmente se distribuirá entre los 19 municipios a través de parámetros objetivos como población, hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), un porcentaje en partes iguales, el aporte de Ingresos Brutos por distrito, zona desfavorable, alumbrado público, el aporte de Impuesto Automotor y la dispersión poblacional.



Los legisladores consultaron sobre diferentes ítems, entre los que sobresalieron los hogares con NBI, la población y lo que se considera zona desfavorable, a lo que la secretaria de Hacienda, Marisa López, explicó que en el caso de los dos primeros "se ha tenido en cuenta lo determinado por el INDEC y que está certificado por el Instituto de Estadísticas de la provincia". Es más, el subsecretario del área, Gerardo Torrent, aclaró que en los NBI "se consideraron tres indicadores: el tipo de vivienda que habita una familia y que no tiene un fin habitacional, como galpones; las condiciones sanitarias, falta de inodoro, por ejemplo; y familias en hacinamiento".



En el caso de la población, Gattoni aclaró que se tomó como referencia el Censo de 2010, ya que "se trata de un dato preciso y no de una estimación", por lo que ese valor "será actualizado cada 10 años". Otro de los puntos explicado fue la zona desfavorable, índice que fue aportado por Vialidad Provincial, que calculó la distancia desde la ciudad de San Juan hasta la villa cabecera de cada departamento.

Protagonistas

MARIO TELLO - Bloque justicialista

"La propuesta de proyecto es superadora. Tener un mayor valor de distribución para los municipios es muy importante. Esto significa más cantidad de recursos para los intendentes. Como ex jefe comunal (Chimbas) estoy conforme".



EDUARDO CASTRO - Bloque Juntos por San Juan

"Es un avance desde el punto de vista institucional porque San Juan es una de las dos provincias que no tiene ley de coparticipación municipal. Hemos recibido respuestas técnicas. Ahora nos vamos a poner a estudiar la información que nos han dado".

CESAR AGUILAR - Bloque San Juan Federal

"En general me parece una buena ley. Esto va a permitir darle más previsibilidad a los municipios. Si bien puede haber sido un valor más alto de coparticipación, entiendo que los distritos conducidos por el Frente Cambiemos están conformes".

LEONARDO GIOJA - Bloque justicialista

"Es cierto que Capital pierde frente a la coparticipación secundaria, pero todos los municipios ganan con la nueva distribución primaria, eso es lo que tenemos que destacar. Igualmente, tenemos que hacer algunas cuentas con el intendente".

Reparto

5.000 Esa es la cantidad de millones de pesos que el Ministerio de Hacienda hubiese distribuido si la ley estuviese lista. Este año estima repartir 4 mil millones.

Según el proyecto

2 Son los fondos que se crearán si la ley es sancionada. El primero es de Emergencia y el segundo se denomina de Desarrollo Regional.