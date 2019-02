Cambios. Cuando la provincia recibió una devolución de fondos que retenía la Nación, Uñac repartió un porcentaje a las comunas en base a nuevos criterios.

El nuevo mecanismo de coparticipación, el reparto de fondos de la provincia a los municipios, cumplió un mes y arrojó números concretos. En la comparación entre enero del año pasado y el mismo mes de 2019, las comunas recibieron poco más del doble, ya que pasaron de 244,6 millones a 500,4 millones de pesos. El porcentaje de aumento, 104,56 por ciento, está muy por encima de la inflación acumulada del período, que arañó el 50 por ciento, por lo que el dinero que percibieron se desvalorizó a la mitad. Es decir, todos los departamentos ganaron. El reflejo está en los porcentuales de incremento que tuvo cada uno de ellos, todos por arriba de la suba del índice de precios. Del grupo, el menos favorecido fue Capital, con un crecimiento del 56,15 por ciento, mientras que el que más ganó fue Ullum, con un 214,47 por ciento (ver infografía).

Para las comunas representará un caudal de fondos importantísimo para que los intendentes puedan encarar obras por sí mismos y no depender exclusivamente de la gestión provincial. Pero los mismos no deben descuidarse ni dormirse porque ya no recibirán el refuerzo económico para enfrentar los aumentos de los empleados municipales. Además, tendrán que administrar cuidadosamente los recursos, porque también firmaron la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal, en la que se comprometieron a mantener en un nivel adecuado la planta de personal, a no incrementar el gasto corriente y no incorporar gente en los últimos tres trimestres del mandato, por ejemplo.

El sistema de coparticipación era una deuda de la provincia de hace unos 30 años, ya que la forma de distribución de los recursos a las comunas que existía no era para nada claro y estuvo sujeto al manejo arbitrario de cada mandatario de turno. El gobernador Sergio Uñac, quien vino de la gestión en Pocito, prometió un cambio y puso a trabajar al equipo del Ministerio de Hacienda, que comanda Roberto Gattoni, con los representantes comunales para armar un esquema que respete parámetros objetivos, como la población por departamento, la cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un porcentaje de reparto equitativo, el aporte en la recaudación por Ingresos Brutos que haga cada distrito al fisco provincial, entre los principales ítems. El acuerdo histórico se selló con los 19 intendentes y quedó plasmado en una ley que fue aprobada a fines del año pasado. Anteriormente hubo distorsiones, al punto de que Capital recibía más de lo que le correspondía y Ullum, casi con las mismas características que Zonda, embolsaba menos que este, explicaron en el Gobierno. Por eso, al adecuarse los coeficientes alrededor de criterios objetivos, el departamento ullunero creció exponencialmente mientras que el capitalino subió, aunque menos que el resto.

El aumento a las comunas obedece, en primer lugar, a que se dispuso de mayores fondos. Hoy es el 15,5 por ciento de los recursos de libre disponibilidad que percibe la provincia, es decir, aquellos que no tienen asignaciones específicas, como los destinados a salud y seguridad, cuando antes el porcentual era de 12,5. Dicha masa total se compone de un 20 por ciento de la recaudación local y de un 14,5 por ciento de la nacional que llega a través de coparticipación. De ahí el otro motivo del incremento en el estreno del mecanismo provincial. Como está atado a la percepción de impuestos nacionales y locales, enero se caracteriza por lo recaudado por las ventas de las fiestas de fin de año y Reyes, lo que impacta en tributos como Ingresos Brutos e IVA, explicaron Marisa López y Gerardo Torrent, secretaria y subsecretario de Hacienda respectivamente.

Así surgió la cifra de 500.438.516 pesos en enero de este año contra los 244.638.462 del mismo mes de 2018. El monto "derrama" automáticamente a los municipios, de acuerdo a su coeficiente basado en los parámetros establecidos. Los valores variarán mes a mes, dado que dependerán del ritmo de la recaudación. A la hora de elaborar el presupuesto, el Gobierno calculó que en el año las comunas percibirán un total de casi 5.837 millones de pesos, una cifra histórica, ya que significaría un incremento del 84 por ciento con respecto a 2018, dado que lo que se fijó en total fue de 3.180 millones de pesos (Ver Expectativa... e infografía).

>> Expectativa y fondos especiales

En la confección del presupuesto 2019, el Gobierno calculó que repartirá en el año casi 5.837 millones de pesos. Los fondos a las comunas están atados a la recaudación provincial y nacional, por lo que enero se vio beneficiado por los impuestos ligados a las ventas. Los funcionarios de Hacienda destacaron que, por ejemplo, la percepción de tributos baja en enero y febrero, pero que podría subir en marzo y abril, cuando están previstos los pagos semestrales y anuales del Inmobiliario y Automotor, respectivamente. El resultado final dependerá del ritmo recaudatorio, pero en el Ejecutivo aseguran que será mayor a lo que se venía repartiendo.

Por otro lado, la gestión uñaquista creó el Fondo de Emergencia y el de Desarrollo. El primero es de asistencia en casos de emergencia y en enero ya acumuló poco más de 27 millones de pesos. El segundo es por presentación de proyectos de desarrollo, en el que hay 16 millones.