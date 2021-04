Es un verdadero hervidero el PRO sanjuanino. Es que la semana pasado una concejal de Rawson denunció que la vicepresidenta del partido, Gimena Martinazzo, obligaba a ella y a tres concejales más del mismo departamento a pagarle el equivalente al 20 por ciento de su sueldo todos los meses. Luego de varios días de silencio, este mediodía la dirigente rompió el silencio en una entrevista en Radio Sarmiento reconoció que ocurrían pero las tildó como "prácticas habituales partidarias".

Los dichos de Martinazzo cayeron muy mal en el macrismo local y fue su presidente, Enzo Cornejo, quien salió con los tapones de punta contra segunda en el partido. "Lamento que haya intentado menoscabar los valores y principios del PRO en nuestra provincia. Como presidente del partido, tengo la obligación y responsabilidad de garantizar la integridad y el honor del espacio que hoy representó".

Y agregó "rechazo enfáticamente que la práctica reconocida por Martinazzo sean habituales en nuestro espacio político. Desde ya, invito a Martinazzo a que haga la denuncia en donde estime pertinente indicando que excandidato a intendente y que concejales o exconcejales firmaron pagarés en blanco como ella reconociera públicamente". El diputado provincial dijo que espera que el Tribunal de Disciplina "tome las medidas correspondientes".

La exjefa local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había explicado que "es plata que se pide y después hay que devolver, se usa en ese momento. Se da generalmente de contado. Ya no recibo ese dinero". También dio a entender que son pactos de "común acuerdo" que se hacen en campaña.

Pero Cornejo no fue el único en cruzar a Martinazzo. Llegaron también dardos por parte de Mauro Carelli, referente del PRO sarmientino, quien dijo que "jamás me deje 10 centavos de mis concejales, al contrario vengo de una familia trabajadora y con valores, gracias a mi esfuerzo y ayuda del partido fui candidato para mejorar mi departamento, lamento que nuestro espacio se vea opacado y que nos falten el respeto".

Otro que alzó la voz fue el concejal macrista Juan José Dubos: "En lo que llevo dentro del espacio jamás escuché algo similar, creo que hay límites y espero se tomen cartas en el asunto".

También Iván Kadi, dirigente de Caucete, manifestó sobre Martinazzo: "Entendemos que su práctica fue contraria al accionar del resto de la dirigencia del partido, por lo que merecemos una disculpa pública al vernos involucrados en una manifestación y accionar de carácter exclusivamente personal."

Por último, Agustín Prado, referente de la juventud provincial, acotó que "Gimena le faltó el respeto a todo el PRO en San Juan, no comparto sus formas ni sus métodos habituales, es más los desconocía, me enteré por los medios. Hoy estamos en boca de todos y no por cosas buenas, y eso duele porque los pibes dejamos todo por la camiseta, de corazón y de forma honesta".