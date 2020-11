El viernes, los gremios docentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Adicus, Sidunsj y UDA, (anteriormente lo había hecho Apunsj, que representa al sector no docente) presentaron un escrito en la mesa de entrada en el que salieron con los tapones de punta. En el documento, intimaron al rector Oscar Nasisi a que, en el plazo de 48 horas, le dé de baja al convenio que firmó en septiembre con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) con el que lo habilitó a ingresar al ámbito universitario con la afiliación de trabajadores. Si el mandamás de la Universidad no cumple, las entidades harán la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de Nación por "práctica desleal" y por ser "contraria a la ética de las relaciones profesionales de trabajo". Además, no descartaron ir la Justicia, dado que entienden que dicho acuerdo "es ilegal". Y no sólo eso, también intimaron a Nasisi a que en el futuro "se abstenga de firmar este tipo de convenios" porque lo denunciarán por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Los gremios universitarios ya habían manifestado su rechazo al acuerdo que firmó el rector con el SEP, luego de que este último saliera con una campaña a buscar afiliados, lo que fue reflejado por este medio. Ahora, la embestida fue formal a través un documento que abrió un expediente en la casa de altos estudios y que deberá ser respondido en ese marco, indicaron las fuentes. A todo esto, Nasisi no respondió los llamados desde este diario.

Si bien los referentes de Adicus, Sidunsj y UDA expresaron que a la movida que tiene a Nasisi en el medio no le ven un correlato en la puja electoral que se vive en la Universidad, comicio que está postergado y que se dará una vez que finalice la pandemia, la realidad indica que el tema se meterá de lleno en la contienda. Es que Jaime Barcelona, de Adicus; Esteban Vergalito, de Sidunsj, y Julio Rosa, de UDA, indicaron que el Consejo Superior, ámbito en el que están la mayoría de los candidatos, deberá tomar cartas en el asunto. Además, manifestaron que, si Nasisi no rescinde el acuerdo con el SEP, les pedirán a los candidatos que manifiesten su rechazo y que, si uno de ellos es electo, que se comprometa a cancelarlo.

El sindicato que se mostró más combativo fue Sidunsj, al punto que Vergalito hizo una dura publicación en redes sociales en las que indicó que el convenio "viola la ley de negociaciones Colectivas Docentes (Ley 23.929), que indica que en el ámbito docente sólo pueden participar las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores de este sector específico". Pero fue más allá al indicar que lo firmado con el SEP "es un acto de disciplinamiento contra los gremios" porque "este año hemos sido agredidos permanentemente y hemos demostrado capacidad de lucha. Esto es un intento de querer demostrar que, si no puede trabajar con estos sindicatos, (Nasisi) va a salir a buscar otros". Por su parte, Barcelona reiteró que el SEP no puede ingresar a la vida universitaria y que "el Consejo Superior debe intervenir". Además, resaltó que "vamos a pedirle a los candidatos que no avalen este convenio". Por su parte, Rosa dijo que "en la provincia, el SEP actúa como una mutual y tiene código como tal y no como sindicato. No participa de la negociación estatal ni, mucho menos, de la paritaria docente. No sabemos cuál es el motivo (del rector) para firmar un convenio con esta entidad".

José Díaz, del SEP, había resaltado que obtuvieron el código de descuento "porque tenemos gente para afiliar" y que "nuestro ámbito de actuación alcanza todo el ámbito universitario".



Apoyo electoral

Adicus apoya a la decana de Filosofía, Rosa Garbarino, en su candidatura al Rectorado, mientras que UDA siempre se ha mostrado afín a esa unidad académica. Por su parte, Sidunsj no respaldará a ninguno de los postulantes. Los otros candidatos son Mónica Coca, Jorge Cocinero, Roberto Gómez y Emilio Fernández.