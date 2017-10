El exdirigente piquetero Luis D'Elía llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación por el presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la Amia.

El expiquetero adelantó días atrás que esta es una "semana difícil".

"Creo que quieren montar un show conmigo. Creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene será muy duro", se lamentó.

A principios de octubre, el dirigente social, a través de su abogado defensor Adrián Albor, presentó un pedido de eximición de prisión, pero Bonadio la rechazó "in limine" al considerar en ese momento que "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de los imputados en la causa", en la que el militante kirchnerista está imputado por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman sobre el Memorándum con Irán.