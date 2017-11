El universo sindical en la provincia revela que hay registradas 57 entidades en el Ministerio de Trabajo de la Nación. De ese total, 36 cuentan con la llamada personería gremial, es decir, la chapa para representar a los empleados del sector y sentarse a negociar en paritarias con el Estado y los privados. El resto, sólo tiene la inscripción, por lo que puede actuar, pero tiene un campo de acción más limitado y debe terminar de cumplir requisitos para lograr el OK final, de acuerdo a la ley. El delegado local de la cartera nacional, Fernando Patinela, señaló que "dentro de las evaluaciones que se están haciendo para instrumentar las reformas en el ámbito laboral está la de determinar y fijar un plazo para regularizar los procesos de obtención de personería gremial". En el caso de que no finalicen los trámites, se analiza darles de baja, indicó.



De los 21 gremios en San Juan que aún no cuentan con la personería gremial, de acuerdo al ministerio laboral (Ver infografía), hay muchos que tienen una profusa actividad, otros que no tanto y unos pocos que posiblemente ya han dejado de funcionar, expresó el subsecretario de Trabajo provincial, Roberto Correa Esbry. Según el registro, las fechas en las que varios se anotaron data de la década del "80 y "90, por lo que si se lleva a cabo la regularización, se verá por qué no han conseguido el OK definitivo y si cumplen con los requisitos.

En el país hay unos 3.000 gremios, de los cuales 400 no tienen personería gremial.

Para conseguir la autorización oficial, los sindicatos, además de estar anotados, deben haber actuado durante seis meses y afiliar al 20 por ciento de los trabajadores que intentan representar. También deben presentar sus balances y efectuar la renovación de autoridades de acuerdo al tiempo establecido.



Sin la personería, los gremios no pueden sentarse a negociar en paritarias, salvo que los empleadores les hagan un lugar, indicó Patinela. Correa Esbry agregó que además no pueden administrar una obra social y que el cobro de la cuota sindical no es compulsivo sino voluntario. Además, no podrían hacer paros, pero los empleadores suelen tolerar las medidas de fuerza para no agudizar los conflictos, explicó el funcionario local.



Todos esos beneficios sí los tienen las entidades con personería gremial, que también deberán presentar todos sus papeles en el proceso de verificación que planea hacer la gestión macrista.



El peso de los que tienen la autorización definitiva se ve en planteos como el que hizo Adicus, quien le pidió al Ministerio de Trabajo que excluya de una discusión paritaria a Sidunsj (Ver aparte). Para que una entidad le quite a la otra la personería gremial, debe reunir el 10 por ciento más de afiliados.



Puja sindical



En octubre, Adicus, con personería gremial, le pidió al Ministerio de Trabajo que cancele la actuación de Sidunsj, sólo con inscripción, de las paritarias locales. El planteo obedece a que Sidunsj acordó con la UNSJ planes de capacitación, mientras que Adicus quedó fuera por un acta nacional.