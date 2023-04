El Tribunal Electoral, que integran Daniel Olivares Yapur, Adriana García Nieto y Eduardo Quattropani, definió que los frentes tendrán, a partir del lunes, 72 horas (3 días) para presentar los modelos de las boletas que utilizarán en el comicio del 14 de mayo. La resolución se emitió ayer, luego de que los candidatos fueran oficializados por las autoridades electorales. El nuevo plazo representa un cambio respecto al cronograma original, el cual indicaba que, luego de la oficialización, los espacios políticos tienen tres días corridos para hacer la presentación. La postergación (suspensión de plazos) hasta el inicio de la semana que viene se decidió por los días no laborables y feriados de Semana Santa. Según la resolución, se tuvo en cuenta que "el día 6 de abril (jueves santo) ha sido declarado no laborable y el día 7 (viernes santo) feriado nacional", por lo que se decidió "suspender los plazos que estuvieran corriendo, desde las 00 hs. del 06 de abril hasta las 24 hs. del 09".

Sobre la oficialización de candidatos, fuentes calificadas indicaron que, de los 365 que se habían presentado en total para toda la provincia, tres fueron dadas de baja por inconsistencias. Una de ellas es la que había armado el candidato a gobernador Eduardo Cáceres, para competir en Valle Fértil, dijeron las fuentes. Si bien representa una baja, no impactará en su postulación al sillón de Sarmiento, ya que el titular de la subagrupación San Juan al Futuro, dentro de Unidos por San Juan, había armado en más de 10 departamentos.

El miércoles cerrará el plazo para que las subagrupaciones presenten los modelos de boletas en estas elecciones.

El plazo de presentación de boletas no fue lo único que definió el Tribunal, ya que las autoridades también dispusieron qué color tendrá cada subagrupación para plasmar en la boleta, lo que le servirá para distinguirse en el cuarto oscuro. Las fuentes dijeron que desde la Agrupación Desarrollo y Libertad, representantes de Javier Milei en San Juan, y desde la subagrupación de Cáceres no hubo acuerdo, ya que ambos buscan utilizar el color amarillo en la boleta. Al no haber acuerdo, el organismo decidió una audiencia para el lunes en la mañana.

El Tribunal también habilitó a que en la boleta, además del candidato a gobernador, aparezca la foto del compañero de fórmula y la imagen de los candidatos a diputado departamental e intendente.