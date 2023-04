La primera etapa de la esperada obra del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento está casi lista, por lo que desde la gestión uñaquista confirmaron que la inauguración se realizará el mes que viene. Se trata de una obra clave, que comenzó en 2017, pero que se vio retrasada y tuvo que ser reactivada el año pasado. La primera fase comprende las estructuras de la planta baja, en donde están incluido el Hall de check in, los 12 puestos para check in, un carrusel de partidas, la sala de preembarque Nacional, una pasarela telescópica y las oficinas para organismos y para la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), firma a cargo de los 35 aeropuertos que tiene el país. Según indicó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, "para mayo está previsto que se termine la obra". Por su parte, si bien desde AA2000 no dieron una fecha, desde el área de prensa indicaron que "próximamente se inaugurará la primera etapa".

La inauguración quedará, inevitablemente, para después de las elecciones del 14 de mayo, ya que el Tribunal Electoral estableció que, desde el 29 de abril, el Poder Ejecutivo (provincial y municipales) no puede estrenar obras que sean susceptibles de la captación del sufragio.

El cambio en el aeropuerto es central y tiene por objetivo "elevar el nivel de confiabilidad y seguridad en los aspectos técnicos y arquitectónicos". Es que el antiguo edificio, que se encuentra en uso, tiene más de 50 años y, si bien ha sido acondicionado, no logra contener las necesidades de la creciente demanda de pasajes que ha logrado San Juan. Además, se trata de una modificación necesaria para acompañar la política de incentivar el turismo que viene implementando la gestión uñaquista. La provincia se viene apuntalando en materia turística con la promoción de sus atractivos naturales y de eventos culturales y deportivos. Así, la nueva terminal de pasajeros pretende "mejorar la funcionalidad para ampliar el movimiento de personas, con dos niveles de servicios y con 12 puestos de check-in", recordaron desde la empresa AA2000 en un comunicado. Lo que ahora está listo es la planta baja. La segunda etapa, que corresponde al primer piso, se prevé que finalizará en 2024.

La obra del aeropuerto ubicado en Las Chacritas, 9 de Julio, comenzó a fines de 2017, pero tuvo todo tipo de inconvenientes, como dos parates, la partida de una empresa y una obra que quedó a medio hacer. El primer freno se produjo en 2018 porque la empresa constructora Petersen, Thiele y Cruz tuvo complicaciones con el terreno. Luego, vino el Covid-19, lo que produjo un freno en todas las obras en construcción producto del aislamiento obligatorio. Para 2021, la firma colocó el nuevo techo del edificio, pero, tras las tareas, se rescindió el contrato con AA2000, por lo que el gobernador Uñac firmó un convenio con las autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y directivos de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para retomar la obra, lo que se produjo el año pasado con la empresa mendocina Procon.

Consultado sobre las tareas, Ortiz Andino dijo que "para mayo está previsto que se termine la primera etapa de la obra, la que está muy avanzada". Además, dijo que "hubo demoras con algún equipamiento importado y con los ascensores, los que, creo, ya los están montando". En cuanto a la posible fecha de inauguración para el mes que viene, manifestó que "lo único que me han informado es que estará para mayo".

Portal. Una de las primeras obras que estuvo terminada del aeropuerto fue el portal de ingreso y el estacionamiento.

Segundo piso

Según indicaron desde la empresa Aeropuertos Argentina 2000, la planta alta contará con dos grandes salas de embarque para vuelos nacionales e internacionales. Además, tendrá un hall de partidas, uno de arribos y una sala de retiro de equipaje con 2 cintas, bar en cada sala de embarque y confitería en planta baja.

Espacio

5.400 Es la cantidad de metros cuadrados que tendrá el nuevo edificio. Además, hubo una ampliación de la pista de aterrizaje y del estacionamiento.

Repavimentación

Hubo repavimentación de rodajes, márgenes y calles de servicio, lo que implicó una colocación de más de 41.000 toneladas de mezcla asfáltica. También se amplió la plataforma al incorporar nuevas posiciones para aviones, utilizando mejor el espacio. La intervención precisó más de 5.700 metros cúbicos de hormigón.