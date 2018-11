Descargo. Tras la crítica del ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, el juez Flores habló en Radio Sarmiento y dijo que "no voy a entrar en contradicciones con alguien de otro Poder. Yo tengo que fundar mi resolución en las pruebas".

El juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, no para de recibir cuestionamientos. Ahora, el palazo vino desde el Ministerio Público. Si bien el fiscal Daniel Galvani había adelantado que iba a apelar el fallo del magistrado en el que liberó y redujo la calificación legal del imputado que baleó a personal policial en un allanamiento, en su presentación calificó de "ridícula" a la resolución. Y no sólo eso sino que trascendió que el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani, también criticó duramente en un escrito a Flores por su "desconocimiento" sobre el expediente de un caso de presunto abuso y el "retardo" a la hora de liberar al implicado, ya que la denuncia por el hecho había sido en otro país, en donde fue desligado. Además, salió a la luz que Galvani le ha pedido lo que se llama "pronto despacho" en unas 15 causas, esto es, que le envíe las actuaciones para notificarse y solicitar medidas. Si bien no hubo declaraciones públicas desde la Fiscalía, el malestar es palpable. ¿Se viene un pedido de jury? Lo están analizando, confiaron fuentes calificadas.



La última polémica del juez Flores estalló la semana pasada cuando el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, definió como "impresentable" la resolución en la que cambió la carátula de tentativa de homicidio contra dos miembros policiales luego de que fueran baleados por Hugo Navas a lesiones graves y leves, pese a que uno de los proyectiles dio en el pecho de un uniformado. Inclusive el gobernador Sergio Uñac coincidió con su funcionario y señaló que "de acuerdo a lo que hemos seguido, hay un rechazo absoluto de que una persona atienda con disparos a la policía, cuando encima estaba advertido". Es que los efectivos habían allanado la vivienda de Navas al grito de "policía".



El juez no atraviesa un buen momento, ya que la propia Corte de Justicia lo había suspendido en agosto por un mes debido a anomalías en la tramitación de unos 60 expedientes (ver recuadro).



En la balacera a los efectivos del grupo GERAS, ocurrida el 25 de agosto, Flores sostuvo en su resolución que en el procedimiento, Navas estaba durmiendo y que no podía asegurarse que haya disparado a matar luego de sentir que "un tropel de gente" ingresara a la vivienda y que por más que hayan entrado al grito de policía, no da la certeza de que lo sean. En ese punto, indicó que en el país se cometen muchos ilícitos por delincuentes que se hacen pasar por policías. Así, la causa pasó de tentativa de homicidio a lesiones.



Según la apelación, Galvani resaltó que el fallo es "ridículo", debido a que "la conclusión del magistrado afirma que Navas quiso lesionar a Morales (policía del Geras) de un certero tiro en el pecho". En ese marco, el fiscal remarcó que hubo dolo (intención) homicida, por lo que debe mantenerse la figura más grave.



El otro eje de disputa se dio cuando Flores le envió una nota a Quattropani para que evaluara el accionar de los fiscales que intervinieron en la causa de Matías Ottenshsimer, quien fue investigado pese a que la denuncia por supuesto abuso se había radicado en Chile y había sido desligado. El fiscal General primero le reprochó que tratara a los fiscales como "subordinados", un "calificativo propio de una formación más castrense que judicial". Y que en esa causa tenía los elementos para archivarla, pero que no los analizó hasta que el fiscal se lo advirtió.

Balacera



En el escrito de apelación, el fiscal sostuvo que para el magistrado "no ha sido posible disimular su ánimo de formular una interpretación de los hechos en extremo beneficiosa para el imputado" y que sus "criticables conclusiones" aparecen "como el producto de una incondicional admisión de la versión" del implicado.



Bombero



Según trascendió, tras las críticas de Flores a los fiscales en el caso del bombero Matías Ottenshsimer, el fiscal General señaló que por la "omisión" del juez, "ha dilatado la situación de detención del imputado", que "no analizó el expediente en tiempo oportuno" y que "retardó" el cumplimiento de actos jurisdiccionales.

Fuerte sanción de la Corte de Justicia



La Corte de Justicia sancionó el 9 de agosto al juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, con una suspensión de 30 días sin goce de haberes. La medida obedeció a la auditoría que se realizó sobre su juzgado y que arrojó demoras e irregularidades en el manejo de más de 60 expedientes.



La investigación interna contra el titular del Segundo Juzgado de Instrucción se disparó luego del escándalo por el caso del ginecólogo Carlos Martínez, a quien Flores procesó por un abuso sexual, resolución que quedó firme, pero cuya causa no fue elevada a juicio y prescribió, aunque la misma ahora está en disputa.



La auditoría había abarcado un análisis extenso del juzgado, en el que salieron a la luz otros seis expedientes por delitos contra la integridad sexual, en los que hubo retrasos.



En el resto, entre los que hay delitos como robos, robos agravados por el uso de armas, también se detectó demoras y anomalías