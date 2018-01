Acuerdo. Al igual que todos los años, el Ejecutivo define el acuerdo paritario primero con los docentes y luego con los demás gremios. En 2017, la negociación finalizó los primeros días de abril.

Esta semana será clave para los empleados estatales y el Gobierno. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el jueves la inflación correspondiente a diciembre, con la que se llegará al valor de todo 2017. La cifra anualizada es central para compararla con el porcentaje de aumento de sueldo pactado con los gremios, que fue del 22 por ciento. Todo indica que la inflación acumulada superará la suba salarial, por lo que se disparará la cláusula gatillo y ya está definido que la diferencia a favor de los trabajadores se verá reflejado con el sueldo de enero y no por planilla complementaria, como se barajó el mes pasado.



Este último dato lo confirmó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, luego de que el gremio docente de UDAP presentara el viernes una nota solicitando "la urgente aplicación de la cláusula gatillo". El sindicato es el de mayor peso en la provincia por su cantidad de afiliados y junto a UDA y AMET, son los primeros que se sientan a negociar haberes con el Ejecutivo. La cifra a la que arriban es la referencia para el resto de los gremios. Los referentes sindicales se mostraron satisfechos con el acuerdo alcanzado en 2017 y no descartan solicitar para este año que nuevamente exista una cláusula gatillo (ver protagonistas). Además, recordaron que la gestión uñaquista se esforzó al otorgar un plus de fin de año de seis mil pesos en dos cuotas, y que será cancelado en los próximos días.



Según las estimaciones de los sindicatos locales, el alza que el Indec dará a conocer en diciembre reflejará una inflación de 2017 entre 23,5 y 25 por ciento, por lo que el salario deberá ajustarse automáticamente entre un 1,5 y 3 puntos. El número no es menor porque, según las estimaciones oficiales, por cada punto por encima de lo acordado en paritarias, el Ejecutivo debe destinar 5,4 millones de pesos para unos 40.000 agentes de la administración central y 4.800 de los municipios. En ese marco, la diferencia a favor para cada trabajador es de 122 pesos aproximadamente.



La cláusula gatillo es un mecanismo que se utilizó para evitar que el aumento de la inflación deteriore el poder adquisitivo de los empleados. Fue alentado a principios del año pasado por la administración del presidente Macri para destrabar las negociaciones salariales que amagaban con subir la vara por encima del 20 por ciento. El Gobierno de Uñac hizo una apuesta importante con todos los gremios estatales y llegó a un acuerdo del 22 por ciento, con la cláusula gatillo a mano para ser aplicada si fuera necesario.



Según explicaron fuentes oficiales, una vez que quede definido el porcentaje de inflación y se instrumente la herramienta, los agentes cobrarán la diferencia de enero, febrero y marzo (sin sumar la inflación de esos meses), hasta que se dé un nuevo acuerdo paritario.

Los protagonistas

LUIS LUCERO

Secretario Adjunto de UDAP

"El objetivo es mantener una paridad entre la recuperación salarial, que fijamos en la paritaria, respecto de los valores inflacionarios. Le hemos pedido al ministro de Hacienda que se aplique ahora, pero el Gobierno sabrá cuándo lo liquidará. Primero tiene que tener los datos oficiales del Indec. Estaríamos en unos tres puntos a recomponer en el salario de los docentes".

ROBERTO ROSA

Secretario General de UDA

"Entendemos que la aplicación de la cláusula gatillo se va a dar con el sueldo de enero. No es mucho, pero creemos que va a rondar el 1,5 por ciento de aumento. Llegar a un 22 por ciento a principio de 2017 fue significativo y no fue desacertado. Ahora hay que esperar que terminen los meses de enero, febrero y cómo evoluciona marzo, que generalmente son los más inflacionarios".

DANIEL QUIROGA

Secretario General de AMET

"La cláusula gatillo se va a cobrar con el sueldo de enero y de manera automática. Seguramente rondará cerca del 3 por ciento, según nuestras estimaciones. Aunque falta la cifra oficial que dará a conocer el Indec el próximo jueves. La aplicación es directamente en el valor índice, lo que repercute después en todos los elementos que componen el sueldo de los docentes".