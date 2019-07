Fachada. El edificio del ex Banco BUCI es uno de los pocos inmuebles frente a la Plaza 25 de Mayo que no estaba en uso.

Con el objetivo de trasladar dependencias que actualmente funcionan en inmuebles que no cuentan con los requerimientos necesarios para brindar un digno servicio de justicia, el Poder Judicial alquiló uno de los edificios más emblemáticos del microcentro. A partir del 1 de agosto, comenzará a ser acondicionada la estructura en donde funcionó, hasta la década del "90, el ex Banco Unión Comercial e Industrial (BUCI), sobre calle Mitre antes de Gral. Acha, frente a la Plaza 25 de Mayo. Así, la Corte de Justicia proyectó que durante el último trimestre del año se mudarán dos fueros completos que comprenden once juzgados, y gran parte del Ministerio Público Fiscal. Con la mudanza, se dará por concluido un periodo de al menos 25 años en el que ese inmueble estuvo abandonado.



El acuerdo de alquiler se gestó a principio de año y tras una evaluación que encargó el máximo órgano de justicia de la provincia, en el que se hizo un análisis del estado de la estructura y sus servicios, esta semana se llegó a un acuerdo de alquiler por cinco años, por un monto de 1.097.500 pesos por mes. El presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, confirmó la firma del contrato al indicar que "el inmueble tiene características inmejorables" para su uso. Una vez completado el traslado, el Poder Judicial dejará de alquilar tres inmuebles por los que actualmente desembolsa mensualmente unos 900 mil pesos.



El primero es el que corresponde al fuero Laboral, por calle Laprida. Ahí se desempeñan los seis juzgados laborales más las dos cámaras. El edificio tienen un solo ingreso y poca accesibilidad, por lo que una persona en silla de ruedas no puede ingresar. A su vez, el personal judicial está abarrotado. Algo similar ocurre con la esquina de calle Mitre y Jujuy, donde funcionan dos de los tres juzgados de Familia. Se trata de una estructura antigua que tampoco tiene accesibilidad. La última estructura que se busca mudar es la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, sobre calle Rivadavia antes de Caceros. Ahí trabajan tres defensorías civiles, fiscalías penales y de Ejecución Penal. Actualmente está en análisis qué dependencias se trasladarán, pero atendiendo a que en el corto plazo se pondrá en marcha el sistema acusatorio con la investigación fiscal, es posible que todo el Ministerio Publico Fiscal recaiga en el ex Banco BUCI, mientras que la Defensoría Oficial quedaría en el anterior.

Interior. El inmueble presenta cinco plantas "abiertas", sin divisiones, por lo que podrán ser acondicionadas de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial.



De Sanctis explicó que el edificio cuenta con dos accesos, uno por calle Mitre y el otro por Gral. Acha. Tiene cinco plantas por un total de 3.100 metros cuadrados cubiertos, los pisos están liberados, sin divisiones, por lo que podrán instalarse estructuras livianas de acuerdo a las necesidades de cada repartición. Además, mantiene una cercanía con las otras reparticiones de ese poder del Estado y con Tribunales. Por otro lado, con el cambio, el presidente de la Corte sostuvo que se buscarán implementar el sistema de Oficinas de Gestión de Audiencias, esto es, una mesa de entrada que prepare los expedientes para derivarlos a los distintos juzgados.



Para llegar a establecer el valor adecuado del canon, la Corte le requirió una evaluación al Tribunal de Tasaciones, al área Legal y Técnica del Poder Judicial y a la Contaduría General de la provincia. Las tres áreas dieron el OK, por lo que se avanzó con el contrato. Sobre el inmueble, De Sanctis apuntó que "está en muy buenas condiciones de conservación y nos va a permitir dar alivio a fueros que hoy trabajan en lugares no adecuados".