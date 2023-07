A 24 horas de las elecciones, al oficialismo todavía le cuesta asimilar el resultado de las urnas y entender que perdieron el gobierno en manos del referente de Unidos por San Juan, Marcelo Orrego, y su compañero de fórmula, Fabián Martín. Hay algunos que no le encuentran explicación a la decisión que tomó el pueblo, mientras que hay otros que despuntaron motivos por los cuales el uñaquismo fue la tercera opción más votada. Entre las principales razones que afloran figuran la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación de bajar a Sergio Uñac como candidato. Además, trascendieron quejas por el bajo apoyo de dirigentes que el 14 de mayo fueron candidatos y, al parecer, no aportaron con las mismas ganas para la campaña de Rubén Uñac. Un punto que sumaron es que, en principio, "faltó tiempo para la instalación del candidato". A su vez, el vicegobernador, Roberto Gattoni, habló de que "la situación nacional complica y sin dudas influye en el humor del electorado".

Previo a la elección, en el oficialismo daban por descontado derrotas en distritos como Capital, Rivadavia y Santa Lucía, ya que son departamentos en los que el orreguismo se hizo fuerte. Lo que no preveían eran resultados adversos en Caucete, Rawson, 9 de Julio y Angaco y que UxSJ haya crecido considerablemente en terrenos como Pocito, donde estuvo a punto de superar al uñaquismo (ver Infografía). Al final, los sufragios le otorgaron 10 distritos para la oposición y 9 victorias, en algunos puntos ajustadas, para San Juan por Todos. Por otro lado, dentro de la agrupación, el giojismo fue la fuerza más votada.

Bajo ese marco, hay referentes que indicaron en off que, al haber sido una competencia en la que sólo estuvo en juego la candidatura a gobernador, no existió el apoyo pleno de aquellos que fueron candidatos en los comicios del 14 de mayo, por lo que no se vio la misma tracción. Quien se expresó en ese sentido, fue el presidente del partido Bloquista, Luis Rueda, que, en Radio Sarmiento, dijo que "han habido dirigentes que no han puesto todas las ganas que había que poner", mientras que remarcó que su partido recorrió "toda la provincia". Pese a ese esfuerzo, en bastiones como Iglesia y Angaco, Vamos San Juan sufrió un duro revés.

Por su parte, Gattoni, en el mismo medio, analizó como factor que "al no estar Sergio Uñac como candidato, por el fallo de la Corte, no hay nadie que pueda traccionar al electorado, en nuestro espacio, de la manera que lo hace él". Además, sostuvo que, a la derrota, "no lo atribuiría al trabajo o no de los intendentes, eso sería subestimar la voluntad popular. La gente masivamente eligió otra opción y no hay que buscar chivos expiatorios".