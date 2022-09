El fiscal de Estado, Jorge Alvo, le solicitó a la Sala IV de la Cámara Civil que declare como una "cuestión abstracta" la declaración de inconstitucionalidad de la eliminación de las PASO, a través del Código Electoral sancionado en diciembre, que habían conseguido los abogados del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). El planteo obedece a que la semana pasada fue aprobado un nuevo cuerpo normativo con otro sistema de votación. Por eso, solicitó que se deje sin efecto la audiencia que estaba prevista hoy, en la que el equipo de abogados de la provincia iba a dar sus fundamentos de la apelación para revertir la inconstitucionalidad que había resuelto la jueza Adriana Tettamanti, mientras que los apoderados del PTP iban a sostener su demanda. Fuentes judiciales informaron que el Tribunal decidió suspender el encuentro hasta que defina el planteo de Alvo.

Según fuentes judiciales, la Corte deberá definir si quedaron en abstracto la causa giojista y la de JxC.

El Código Electoral sancionado el 16 de diciembre del año pasado sacaba las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reinstalaba el sistema de internas partidarias para la elección de candidatos que iban a jugar en la general. La normativa no sólo fue cuestionada judicialmente por el PTP, sino también por tres diputados giojistas y por los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio (JxC). Las tres causas tuvieron fallos favorables por parte de Tettamanti, quien declaró la inconstitucionalidad de dicho cuerpo normativo por vicios en el procedimiento de sanción. Sin embargo, Fiscalía de Estado apeló las tres resoluciones. En la causa giojista, la Sala IV rechazó el fallo de primera instancia porque entendió que los legisladores no estaban legitimados para encarar el planteo, mientras que, en el expediente de JxC, señaló que el procedimiento legislativo fue el correcto. Los abogados de ambos sectores acudieron a la Corte de Justicia para revertir el fallo de segunda instancia, pero el máximo tribunal aún no ha admitido los planteos. En el caso del PTP, la Sala IV debía resolver la inconstitucionalidad, pero ya está el planteo de que todo quede en abstracto.