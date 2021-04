Sobre el municipio de la Capital pesa una condena civil de primera instancia que obliga a pagar, otra vez, una obra pública debido a que se detectaron irregularidades administrativas en el primer desembolso durante la gestión de Franco Aranda. Luego de que este medio diera a conocer el fallo, el actual intendente Emilio Baistrocchi explicó que, de quedar firme la sentencia, "tenemos la obligación de tratar de recuperar el dinero para la comuna", por lo que, eventualmente, podría ir contra uno o los exfuncionarios que incurrieron en un pago indebido. Así, el impacto de la resolución judicial amenaza con desatar un conflicto político, dado que una posible embestida del hoy jefe comunal pegaría de lleno en uno o varios miembros del equipo de su predecesor, si es que no involucra también a Aranda, teniendo en cuenta que este último sigue en política y es uno de los directores del Banco San Juan en representación de la provincia.

El fallo es de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, quien condenó a la comuna a pagarle 333 mil pesos más intereses a la empresa LV SRL. ¿Por qué? Es que en la gestión de Aranda hubo un desembolso de 283.140 pesos por la colocación de tapas de arbolado a Manuel Mínguez, un hombre que se había presentado, primero, como representante técnico y, luego, como socio gerente de la compañía, pero que los funcionarios nunca comprobaron que tuviera poder o actuara en representación de LV. Desde la empresa reclamaron que no percibieron ningún dinero y que el municipio le pagó a un tercero "sin exigir la acreditación de su representación". En la comuna argumentaron que Mínguez "intervino personalmente en la colocación de tapas", lo que todo

indica que hubo un vínculo entre el hombre y la compañía, pero que luego se rompió.

Sucede que fue el propio Mínguez el que se presentó "por LV SRL" en el concurso de precios para la compra de tapas de arbolado público, con su firma y un presupuesto por 566.280 pesos. En el medio de la ejecución de los trabajos, el municipio hizo primero un cheque "no a la orden" para LV SRL, lo que implica que no puede endosarse y debe cobrarlo la sociedad, institución o persona a la que fue emitido. Sin embargo, según las constancias del expediente, ese documento fue anulado y se confeccionó uno nuevo "a la orden" de la compañía, lo que permitió que pudiera cobrarlo Mínguez. De hecho, en el municipio señalaron que fue emitido a la orden de la LV SRL y "que fue cobrado por el Sr. Mínguez". Luego, el hombre se presentó como socio gerente de la compañía e informó "la no continuidad en la entrega de las tapas". En la anterior gestión se desadjudicó la obra, no se llamó a otro concurso y se contrató directamente a la empresa ARG GRUP, que era representada, justamente, por Mínguez. El Tribunal de Cuentas también constató irregularidades y declaró la responsabilidad patrimonial de exfuncionarios (Ver recuadro).

Frente a ese escenario, Baistrocchi dijo que están analizando con el área legal si apelan o no "porque no es apelar por apelar, porque si uno lo hace sin razón termina condenado en costas (pago de honorarios de abogados)". Además, agregó que "las instituciones deben determinar quiénes son los responsables y, tal vez, luego hacer una acción repetición de eso mal pagado".





Fallecimiento

De acuerdo a las constancias que se plasmaron en el expediente judicial, Manuel Mínguez falleció el 26 de septiembre de 2017, en Desamparados, Capital. Fue la persona que actuó por cuenta de LV, pero que no tenía poder de representación.



El duro análisis del Tribunal de Cuentas

El conflicto con LV SRL también llegó al Tribunal de Cuentas y, según las constancias, en el dictamen del asesor jurídico se señala la falta de requerimiento por la administración municipal de la representación invocada por Mínguez para actuar por orden y cuenta de la empresa LV SRL, "cuestiones que, de haberse purgado oportunamente, se hubiese evitado la cadena de irregularidades que se desataron en su tramitación". Además, el organismo de control destacó que no hubo respaldo legal para la contratación directa de la compañía ARG GRUP, luego de que se le diera de baja a LV. En ese marco, se tendría que haber llamado a un nuevo concurso de precios.

El Tribunal también indicó que "al igual que con LV SRL, aparece el Sr. Mínguez firmando toda la documentación" de ARG GRUP. En ese sentido, se resalta que "la contratación directa, seguida luego de la desafectación de LV SRL con otra empresa (ARG GRUP), pero representada igualmente por Mínguez, con las mismas irregularidades anteriormente descriptas, hace suponer la anuencia y connivencia entre éste y las autoridades municipales". Por eso, el Tribunal de Cuentas formuló cargos contra exfuncionarios de la comuna.