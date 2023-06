En una de sus últimas declaraciones, Andrés Muñoz, papá de Rafael, había indicado que veía cómo su hijo se deterioraba día a día y que no podían acceder a la droga que lo ayudaría, a pesar de que existía una orden judicial que obligaba a la farmacéutica MSD (Merck Sharp and Dohme) a que se la entregara. Ante esa negativa, había sido duro contra la empresa al expresar que "no le deseo a nadie saber que existe una droga que lo puede ayudar y a la que no te dan acceso". Finalmente y, tras casi tres meses de lucha judicial, el remedio no llegó y el peor final se presentó. Según confirmaron fuentes del entorno familiar y judicial, "Rafa" perdió la vida ayer por la tarde, luego de pelear desde los dos años contra la hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad poco frecuente y grave que produce insuficiencia cardíaca. El medicamento que le había dado esperanza a sus padres se llama sotatercept y está en etapa experimental, por lo que no se comercializa en el país. Por eso, le habían pedido a la Justicia que habilitara su administración.

El caso de Rafael no sólo tuvo trascendencia provincial sino también nacional, ya que los medios se hicieron eco del reclamo que realizaron sus padres contra la farmacéutica. Salió a la luz a principio del mes pasado, luego de que la Cámara de Apelaciones de Mendoza le hiciera lugar al pedido de la familia y dictara una medida cautelar contra la empresa, obligándola a que, "en plazo improrrogable de 5 días hábiles, realicen los actos pertinentes tendientes a autorizar el acceso del menor al medicamento". Según confirmaron fuentes judiciales, tras ese fallo, se desató una catarata de presentaciones por parte de la compañía, rechazando la medida al punto que, la Justicia, por pedido de los padres, aplicó multas a la compañía de hasta 150 mil pesos por cada día que pasara sin administrar la droga (ver claves). Además, los familiares presentaron una denuncia penal contra la firma por incumplimiento a una orden judicial. También, al resolver una de las quejas de la empresa, la Cámara de Mendoza encomendó la semana pasada al titular del Juzgado Federal N°1 a que "arbitre todas las medidas judiciales para que se dé cumplimiento estricto en tiempo y forma a lo resuelto por esta Cámara Federal". Incluso, "a efectuar las denuncias penales por incumplimiento y/o desobediencia judicial". Además, dijeron que, "en caso de haberse iniciado" tal acción, que "se determine las medidas coercitivas y propias de dicho proceso penal para el cumplimiento de lo resuelto". Ahora, en principio, todo eso quedó en la nada, ya que "el sujeto de la causa ha fallecido", indicaron las fuentes.

Un punto clave que hizo entender que las esperanzas del niño se estaban acabando fue que, la semana pasada, el Hospital Garrahan emitió un nuevo informe médico en el que indicó que, "por el estado actual de su enfermedad, Rafael no es pasible de recibir drogas en etapa de investigación". Incluso, la empresa había hecho valer ese documento en una audiencia que se dio el viernes pasado, en el que no hubo acuerdo entre las partes. Además, había reiterado que la orden judicial era "de imposible cumplimiento", porque la legislación de Estados Unidos impide a la casa central de Merck a "exportar a la Argentina la droga experimental sotatercept para su uso en HAP". Además, habían remarcado que Merck Argentina, "no se encuentra desarrollando o produciendo la droga" y tampoco "cuenta con cantidad física".

Informe final

A través de una "medida para mejor resolver", la Justicia le solicitó al Garrahan "un informe urgente" para que indique si seguía vigente la prescripción médica que indicaba la administración de la droga experimental. La directora médica del hospital respondió indicando que el Comité de Drogas, Medicamentos y Farmacovigilancia de la institución, para el caso de Rafael, "sólo se pudo analizar la evidencia incipiente de sus beneficios clínicos potenciales" del sotatercept. Así, la directora dijo que, "por ese informe y el estado actual de su enfermedad", el paciente "no es pasible de recibir drogas en etapa de investigación".

CLAVES DEL CASO

Enfermedad

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad poco frecuente y grave que produce insuficiencia cardíaca y poca esperanza de vida. Los pacientes pueden necesitar trasplante de pulmón y corazón.

Medicamento

Una médica pediatra del Garrahan, especialista en HAP, junto con un comité, recomendaron que al menor se le administrara sotatercept, una droga experimental que ha dado resultados en adultos.

Reclamo

Sin respuesta de la empresa farmacéutica, los padres de Rafael fueron a la Justicia con un amparo y una medida cautelar. Tras un rechazo inicial, la Cámara de Apelaciones de Mendoza les dio la razón.

Postura

La empresa Merck se negó a cumplir con la medida judicial. Indicó que el fallo fue de imposible cumplimiento, porque la casa matriz de la firma, con sede en Estados Unidos, no puede enviar la droga al país.