Según lo definió el Directorio, los comicios en el Foro de Abogados se desarrollarán el 23 de noviembre, por lo que el cierre de listas se dispuso para el 2 de ese mes. Será una elección histórica, ya que, por primera vez habrá una renovación completa de la cúpula: los cargos de presidente y vice, más ocho vocales titulares y cinco suplentes. El titular de la institución, Marcelo Álvarez, que llegó al puesto con el apoyo de la Agrupación de Abogados Justicialistas, no descartó presentarse para la reelección, aunque indicó que lo ve "difícil", mientras que la vicepresidenta Sofía Lloveras, que desembarcó con el respaldo de grupos cercanos a Juntos por el Cambios (JxC), aseguró que no competirá por el liderazgo de la entidad.

La elección en la entidad que nuclea a los abogados estará enmarcada dentro del cambio que se dará en el Ejecutivo el 10 de diciembre, en el que el líder local de JxC, Marcelo Orrego asumirá como gobernador de la provincia. También estará salpicada por la elección nacional, ya que, el cierre de listas de candidatos en el Foro se dará 11 días después de que los argentinos elijan presidente. Ahora, si hay segunda vuelta en la disputa por la Jefatura de Estado de la Nación, la contienda en la institución de la abogacía se llevará a cabo a sólo cuatro días. Incluso, los sectores que estarán en competencia indicaron, por lo bajo, que no se está trabajando, por ahora, en la conformación de las listas, lo que ocurrirá recién después de los comicios generales del 22 de este mes. Es que, además de la jefatura de la Nación, se disputarán los puestos de senadores y diputados nacionales, por lo que los abogados de Unión por la Patria (UxP) y los de JxC también están concentrados en esa batalla.

La contienda despertará el interés de dos sectores que se han enfrentado por la conducción de la institución: por un lado, Unidos por el Foro, conformado por la Agrupación de Abogados Peronistas, más el respaldo de profesionales bloquistas. Por el otro, el tándem integrado por Foro Independiente y el grupo Abogados en Acción, espacio integrado por el Pro y Actuar. Así, ambos armados cuentan con profesionales ligados a JxC.

En ese marco, hay quienes ven bien que Álvarez pueda presentarse para la reelección de la presidencia. Incluso, referentes que pertenecen a la Agrupación de Abogados Justicialistas indicaron que el actual mandamás "sería un buen candidato" porque "su gestión lo avala". Incluso, opositores destacaron que en la conducción de Álvarez, en compañía de Lloveras, el Foro logró cambios importantes, como la modificación de su ley para no tener elecciones todos los años y que la presidencia y vicepresidencia se defina en un solo comicio, además de la ley de Honorarios, proyecto que fue sancionado hace poco por la Cámara de Diputados y que era una deuda pendiente para los matriculados.

No obstante, hay allegados a Álvarez que el están recomendando que no se vuelva a anotar. Además, los resultados demuestran que no les fue bien a los que buscaron la reelección.

En la agrupación Foro Independiente apuntan a quedarse con la presidencia, ya que hoy tienen mayoría dentro del Directorio y entienden que el cambio que se dará a nivel provincial los favorece en la relación que pueda tener la entidad con la futura Gobernación.

El Foro es un órgano clave que siempre tuvo peso para solicitar cambios en la administración de Justicia, lo que, a veces, lo ha llevado a tener confrontaciones con la Corte de Justicia.

DETALLES

Mecanismo

Desde 1973, en un año se elegía al presidente y dos vocales del Directorio y, al año siguiente, se definía al vice y tres vocales.

Fundamento

El sistema de conformación del Directorio se planificó como una especie de contrapeso de poder entre las fuerzas en pugna.

Cuestionamiento

Entre los abogados empezó a sonar la crítica de tener que enfrentar elecciones todos los años, lo que afectaba el desarrollo de una gestión.

Reforma

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó la ley para unificar las elecciones de presidente y vice y llevar a ocho los miembros del Directorio.