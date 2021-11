El presupuesto 2022 tendrá una fuerte impronta en materia de obra pública destinada a la Salud. Según confirmó el ministro de Obras y Servicios, Julio Ortiz Andino, en el proyecto que será presentado esta semana en Diputados estarán incorporados los montos para iniciar las obras de siete nuevos hospitales, los que estarán distribuidos en Angaco, San Martín, Caucete, Los Berros en Sarmiento, Valle Fértil, Zonda y Ullum. Según el funcionario, "la idea es que cada una de las localidades alejadas tenga un muy buen centro de salud" y, de esa manera, se puedan prestar servicios sanitarios que no requieran traslados a los hospitales más importantes de la provincia, como el Rawson y el Marcial Quiroga. El ministro no indicó el monto global que la administración uñaquista apunta a destinar para dichas obras, pero sí confirmó que se tratan de recursos locales aunque "no descartamos que Nación nos pueda ayudar con la ejecución de uno".

La construcción de siete nuevos hospitales se sumará a una serie de obras que están en carpeta del Ejecutivo y que apuntan a tomar impulso durante el año que viene (ver nota vinculada). A su vez, refleja lo que el gobernador Sergio Uñac manifestó el sábado en el cierre del programa "A Todo o Nada", de Radio Sarmiento, cuando indicó que el presupuesto 2022 será "uno de los más importantes en la historia reciente de San Juan" en materia de obra pública.

Sobre los centros de salud, Ortiz Andino sostuvo que las obras "no van a salir todas juntas, pero sí a lo largo de todo el 2022. Vamos a ir terminando los proyectos y licitándolos para arrancar las obras". A su vez, opinó que "creo que la pandemia ha mostrado la necesidad de tener este tipo de centros de salud en cada uno de los lugares alejados. Que no todo pasa por los casos de urgencias en lo que hay que hacer traslados a los hospitales más importantes. Son muchos casos los que se pueden atender en esos lugares y hay que apuntar a tenerlos en funciones".

Durante este año, la gestión uñaquista puso en relieve las estructuras edilicias destinadas a Salud. En julio, con la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el gobernador dejó inaugurado el Hospital de 25 de Mayo, que cuenta con atención primaria para la salud (APS), consultorios externos, urgencias, farmacia, circulación pública y accesos, área de laboratorios, diagnóstico por imágenes e internación. Un mes más tarde, realizó la apertura de sobres para la construcción del Hospital de Calingasta, proyecto que tiene un aporte de Nación de unos 600 millones de pesos y contiene áreas clave como salas de urgencia, internación, diagnóstico por imagen y consultorios externos, entre otros. A su vez, se encuentra en marcha la obra de ampliación del Hospital Marcial Quiroga, el segundo más importante de la provincia, que, con mejoras en el área de terapia intensiva, su finalización está prevista para los primeros meses del año que viene.

También, para el 2022, la cartera de Obras y Servicios tiene en vista la finalización de la construcción del hospital de San Roque, en Jáchal, mientras que no se descarta que para fin de año se realice el corte de cinta de la ampliación del Hospital Lanteri, exneuropsiquiátrico. Por otro lado, el edificio para la instalación de un tomógrafo nuclear, previsto en el ex Hospital Español, está listo y mañana se realizará la compulsa de precios para la compra del equipo.

Avances en el Hospital Marcial Quiroga

La obra de ampliación del Hospital Marcial Quiroga cuenta con un 93 por ciento de ejecución, por lo que su finalización está prevista para el primer semestre de 2022. Se trata de una obra de casi 8 mil metros cuadrados cubiertos, en los que estarán incluidos servicios de urgencias, sala de tomografía y

rayos, con sus áreas complementarias y de apoyatura. En el primer piso se sitúan las atenciones de terapia intensiva y unidad coronaria, que contarán con 20 camas de alta complejidad y 12 camas comunes.

En diciembre se licitan dos obras clave

Luego de gestiones realizadas ante el Banco Interamericano de Desarrollo y Nación, la provincia licitará el mes que viene dos obras viales clave: la segunda sección de la Ruta 40 Sur, entre la localidad de Cochagual y Tres Esquinas, en Sarmiento; y el Túnel de Zonda, que será utilizado por su potencial turístico y para el Acueducto Gran Tulum. Los procesos para las convocatorias a las empresas interesadas fueron confirmados por el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, quien explicó que, entre ambos proyectos, los montos involucrados superan los 12 mil millones de pesos. Sobre la ruta que conecta con Mendoza, el funcionario dijo que "la semana que pasó se firmó el convenio por el cual Vialidad Nacional nombra a la provincia subejecutora del proyecto. Eso era el último paso que faltaba porque ya tenemos el visto bueno del BID y hemos pedido la no objeción del proyecto y del pliego para lanzar la licitación. En diciembre se está haciendo el llamando". Sobre el Túnel de Zonda, señaló que "nos dieron el visto bueno del BID. Ya se elevó el pedido de no objeción, lo que estará en dos o tres días y en una semana más podremos hacer la publicación de la licitación. Vamos a estar abriendo las ofertas después de enero". El aporte internacional es de 50 millones de dólares.