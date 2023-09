En una extensa entrevista en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, el gobernador Sergio Uñac, candidato a senador por Unión por la Patria (UxP), habló del tablero electoral nacional y local, y cuestionó a JxC por la puja por la presidencia del Tribunal de Cuentas.

- ¿Le preocupa que el aumento del mínimo no imponible en Ganancias, lo que lleva a que menos trabajadores paguen el impuesto, pueda generar un impacto negativo en las cuentas dado que se trata de un tributo coparticipable?

- No, porque el IARAF ha emitido un informe en el que está neutralizada la baja. No es que la totalidad de la masa de trabajadores deja de pagar ganancias, sólo son un millón. Eso va a volcarse al consumo y se va a compensar por los ingresos por IVA, que son coparticipables. Más allá de eso, venimos trabajando hace mucho tiempo y hemos instado a los gobiernos a que, de alguna manera, vayan bajando la presión fiscal. Y la oposición viene diciendo que el salario no es ganancia. Bueno, lo logramos y se quejan, hay un contrasentido. Cuando Massa dijo "si soy presidente voy a eliminar el impuesto a las ganancias" la oposición, casi en coro, con Patricia Bullrich incluida, dijo "eliminalo ya, si vos estás al frente del Ministerio de Economía". Y Massa lo eliminó. ¿Qué hizo Bullrich? Lo criticó. Debemos poder resistir un archivo de hace 20 días, por lo menos.

- ¿En serio cree que se va a compensar?

- Primero, estoy seguro. En segundo lugar, lo han pedido los trabajadores y nos hemos venido comprometiendo, nos animamos y lo hicimos. Y Massa quiere y está trabajando para ser presidente y ha tomado una medida que le va a impactar a él a partir del 10 de diciembre. Si los números siguen así, está técnicamente en el balotaje. O sea, no está tomando una medida para que la ejecute otro. Por último, lo que estamos tratando de fortalecer es el poder adquisitivo del trabajador.

- El candidato a senador Emilio Achem dijo que las medidas de Massa, específicamente con el tema de Ganancias, era una estrategia para maniatar a los gobernadores, en especial, a los de JxC, dado que habrá mayor discrecionalidad y no un reparto como con la coparticipación...

- No entiendo la expresión de Achem, salvo que crea que los únicos gobernadores en el país son los de JxC. Si dice eso es porque lo considera a Massa el próximo presidente. Es una buena noticia para nosotros.

- Lo dijo en el marco de que se reducen los fondos coparticipables y que se perjudica a las provincias...

- Si él pensara que Bullrich va a ganar, él estaría diciendo que ella puede modificar esto. O sea, la proyección que está haciendo es que Massa va a ser presidente y que, supuestamente, va a coaccionar a los gobernadores de JxC. No es así, porque, en todo caso, es una medida para todas las provincias.

-¿Cree que Masa, en el caso de que sea electo presidente, podrá capear esta menor recaudación en Ganancias con las provincias? Se habla de una pérdida de 59 mil millones de pesos en 2024 para San Juan y la compensación de IVA está establecida hasta diciembre...

- Será parte de un nuevo pacto fiscal Nación-Provincia. El próximo Congreso va a ser muy interesante. La cantidad de proyectos de nueva distribución de ingresos fiscales que tiene el Gobierno nacional, la distribución primaria y secundaria de la coparticipación, todo eso va a ser motivo de una nueva discusión, tanto en diputados como en senadores. Ahí radica la importancia de que vaya gente que entienda, que haya recorrido San Juan, que tenga espalda política para su defensa.

"Si ingreso al Senado, no voy a ser aliado de Marcelo Orrego, sino de todos los sanjuaninos, que es lo que están esperando".

- Milei habla de reformar o hasta eliminar el sistema de coparticipación…

- Milei habla de eliminar el sistema de ley de coparticipación, que es sumamente arriesgado, todavía no ha explicado cómo hacerlo. Para mí gana Massa, pero, en otro escenario, eso va a haber que discutirlo y fuertemente. Si mañana a San Juan no le ingresa un peso más por coparticipación, dejamos de brindar los servicios de salud, los de educación, los de seguridad, dejamos de tener una injerencia activa en el desarrollo de la economía con distintas acciones que han potenciado las líneas de crédito para que el sector privado pueda apalancarse con una tasa razonable y no la que hoy presta el mercado financiero. Si se produce como hoy lo marcan todos, el balotaje se da entre Milei y Massa. La discusión va a ser blanco-negro, va a ser ley de coparticipación, sí; ley de coparticipación, no.

- ¿No le preocupa que las medidas anunciadas generen más inflación en estos últimos meses?

- Más inflación no creo. Lo que hay que atender es que a los trabajadores no les está ingresando lo que básicamente necesitan para poder sostener el esquema de gastos que tienen que desarrollar para atravesar el mes, que cada vez se hace más largo y todos lo sentimos a eso. Si hay un poco más de inflación, deberá limitarse con mayor producción, poner más oferta de bienes o productos para que eso termine siendo equilibrado.

-Pero, si la inflación sigue en alza, ¿el Gobierno puede garantizar la cláusula de actualización salarial para los estatales?

- Sí, eso está garantizado. Claro, es necesario que la inflación pare también. Yo puedo garantizar lo que a mí me compete, que es hasta el 10 de diciembre. Estamos cumpliendo el octavo año y, en todos, el salario de los trabajadores nunca ha ido por debajo de la inflación. Hemos tenido una historia comprobable de que, aun en situaciones económicas muy complicadas, como la era Macri o, ahora, con Alberto (Fernández), pero con pandemia en el medio, en la que la economía no se vio fortalecida, la provincia ha hecho ingentes esfuerzos para sostener el poder adquisitivo de los empleados y el trabajo.

- El gasto salarial ha crecido mucho en el presupuesto, la recaudación va 10 puntos por debajo de la inflación, que sigue en alza. ¿No le preocupa dejar las cuentas en déficit?

- Como siempre pasó, vamos a cerrar con superávit, aun en un año sumamente difícil, cuando no muchas provincias pueden lograr esto. No estoy proyectando una promesa futura, estoy comentando lo que hemos hecho durante siete años y lo que estamos terminando de hacer durante el último año. Con muchísimo esfuerzo, este año no va a ser la excepción.

- Viene hablando del balotaje entre Milei y Massa...

- Vamos a trabajar para ganar en primera vuelta. Pero hoy, si miramos encuestas, hay un escenario de balotaje.

- Como esperanza, lo ubica a Massa primero y segundo a Milei...

- Sí, o viceversa.

- Como que la está ninguneando a Bullrich...

- No estoy ninguneando nada. Yo estoy leyendo. Hay medios, con cierta posición, que han mostrado esta encuesta, que viene diciendo que JxC está tercero. Me permito sólo hacer el comentario. Creo que UxP tiene 30 puntos, que el peronismo tuvo históricamente. Y que, en el escenario político, hay una irrupción de un nuevo dirigente, Javier Milei, que hay que respetarlo, porque lo está votando más del 30 por ciento de la gente. Y es probable que JxC haya sido producto de esa interna feroz que tuvo, la que, obviamente, deja su secuela. Las internas nunca son buenas, lo digo por experiencia propia. Terminan con daños tangibles, directos o colaterales.

- ¿Massa retiene el voto peronista y el kirchnerista de Juan Grabois?

- Sí. Massa está reteniendo la totalidad de los votos y sumando algo más del electorado que no nos votó respecto de lo que pasó el 13 de agosto. El ministro está trabajando, mostrando acción política institucional, la acción política la lleva él. Él está marcando la agenda en el país y los demás, en la oposición, son como analistas de la situación, como haciendo un comentario de lo que Massa está haciendo.

- Pero tiene el aspecto negativo de que dirige el Ministerio de Economía y no puede lidiar con la inflación...

- Sí, es verdad. Pero los gobernadores le pedimos, en su momento, que asumiera, que es cuando el país llegó casi a una situación sumamente delicada. Tuvo la valentía de tomar las riendas del Ministerio de Economía. Los gobernadores se lo agradecemos. Si no, hoy día estaríamos hablando de otras cosas.

- En JxC señalan que Massa, al estar rodeado de posibles diputados kirchneristas, le terminarán marcando la agenda y generando esta interna que se vio con el Presidente y la Vice...

- Eso no va a ocurrir. Massa sabe conducir, lo ha demostrado. Debe ser la persona que más se preparó para desarrollar esto. La centralidad de la política, la agenda del gobierno la está marcando él y los demás, bueno, está muy bien, hacen relatos, piden cosas.

- ¿Massa le ha dado un rol estratégico en la campaña?

- Él tiene que recorrer todo el país, alguien tiene que articular las áreas de la construcción, minería, servicios. No seré el único, pero sí hemos conversado que puedo darle una mano en ese nuevo rol. Ojo, de coordinación de los equipos hasta el 10 de diciembre porque, si los sanjuaninos así lo considera, me encantaría representar a San Juan en el Senado y que Jorge Chica nos represente en la Cámara de Diputados.

- Massa también tuvo un gesto muy importante cuando dijo que le gustaría en su gobierno a sanjuaninos tomando decisiones. ¿Fue para usted?

- No es improbable que se pueda dar, pero creo que puedo aportar y mucho desde el Senado. La experiencia que he acumulado y el haber participado en reuniones donde se definía también el rumbo del país me da un mínimo de conocimiento como para poder aportarle al gobierno nacional de Massa, en el caso de que así sea, pero desde el Congreso. Lo que dijo puede ser un grupo de sanjuaninos tomando decisiones. Mientras más sanjuaninos haya en el próximo Gobierno nacional mejor le va a ir a San Juan. No importa quién gobierne acá.

"Tenemos que ganar en 2025. Si eso ocurre, tenemos muchas posibilidades en 2027. Pero hay que pasar dos previas: la general y el balotaje".

- Si hubiese un ofrecimiento de Massa si llega a la presidencia, ¿aceptaría?

- Debería pensarlo, pero creo que mi nuevo tiempo en política puede estar en el Senado. Acá hay un equipo de trabajo muy fuerte. Somos líderes en desarrollo de obra pública. En siete años, hicimos crecer la minería de manera que no lo pudo hacer ninguna otra provincia. Somos líderes en el desarrollo de energía solar. No es necesario que yo deba estar en ese lugar. Es probable que pueda ser un intermediario desde el Senado con el Gobierno nacional y sanjuaninos que puedan empezar a ocupar estos cargos.

- ¿Está confirmada la visita de Massa y hay fecha tentativa?

- Tengo confirmada la visita, pero no fecha tentativa todavía. Pero no queda tanto tampoco, así que quizás la primera semana de octubre estará visitando la provincia.

-¿Estará atado al resultado de Massa o pesará su gestión?

-Es una mezcla de cosas. Es verdad que tracciona mucho la elección presidencial. Espero que yo le pueda aportar algo también. Creo que los sanjuaninos hoy miran con algo de incertidumbre lo que va a pasar, en el orden nacional, y eso puede decantar en lo provincial. Creo que empiezan a pensar que tenemos que empezar a caminar sobre un plano de certidumbre. Mi gestión puede ser criticable o se apoya, pero todos saben hacia dónde fui durante ocho años en mi gobernación o lo que hice como vicegobernador, que fue no moverme de lo que debía ser un vice, o lo que hice como intendente. Eso ingresa en el plano de la certidumbre que los sanjuaninos deben estar tratando de encontrar.

- ¿Milei representa incertidumbre?

- A Javier Milei, primero, hay que respetarlo, al igual que a sus candidatos, porque criticarlos cuando han obtenido semejantes porcentajes es desconocer la realidad. Ahora, la eliminación del Banco Central. ¿Cómo? Dolarización. ¿Cómo? Eliminación de la salud pública. ¿Cómo? Esto es lo que Milei tiene que empezar a desentrañar, a contar. Como creo que la discusión va a estar con él en un balotaje, nosotros vamos a contar qué es lo que hicimos y en qué nos equivocamos, que lo venimos diciendo. Vamos a desglosar cada uno de los proyectos y va a ser entre blanco y negro.

-En el balotaje, ¿ve que se puede generar un polo anti-Milei y que el voto se termine inclinando hacia Massa?

- Puede ser que eso ocurra, pero, en la medida en que ellos no expliquen cómo piensan hacer cada una de las cosas, la gente empieza a llenarse de dudas. En contraposición, puede ser beneficioso para Massa.

-Hay cargos importantes por cubrir, ¿usted va a proponer al presidente del Tribunal de Cuentas?

-Sí, lo vamos a proponer. Aún no tengo el nombre. Cuando esté formalizada la aceptación de la renuncia, inmediatamente empezaremos a trabajar.

-Hubo críticas del vice electo Fabián Martín sobre la designación de sus funcionarios y militantes en 14 cargos judiciales y ese puesto en particular…

- El vice electo y la gestión que viene van a tener un abanico de situaciones para resolver que esto va a quedar siendo una pequeñez. El próximo Gobierno pierde el tiempo al preocuparse por un cargo porque San Juan es muy grande, hay muchas cosas que necesitan muchísimo esfuerzo y mucha capacidad para poderlas desarrollar. Entre tantas, San Juan tiene el 30 por ciento de su presupuesto en obra pública que, si no lo proyectás y ves qué es lo que vas a hacer el año que viene, podés afectar severamente el trabajo de los sanjuaninos. San Juan es la provincia que más hizo crecer el turismo. Si no lo estudiás y no le armás una agenda turística a la provincia, los hoteles van a tener que bajar la persiana. Es mucho para preocuparse por un cargo que no significa absolutamente nada. Si hay alguna opinión para dar, es que hay que ocuparse de las cosas que son necesarias para que San Juan siga funcionando. Si no, no vamos a funcionar.

"Si las cosas no funcionan, la oposición va a tener mucho trabajo porque la gente nos va a exigir que aportemos para enderezar el rumbo".

-Circuló un audio de César Gioja en el que mencionaba que va a acompañar a Massa, pero no a usted y que fomentaría el corte de boleta…

-No creo que vaya a ser así. Esperemos que no. Lo he escuchado. Hay tiempo para recapacitar esas cosas. El peronismo no debe actuar así, se definen situaciones internas y se pone a trabajar codo a codo. Quiero entender que ha sido un exabrupto. Desde mi primer día hasta mi último día en esta actividad, mi voto va a ser peronista y va a ser completo, aun no gustándome muchas cosas. Es como si uno cambia de camiseta en la mitad del camino.

-¿Le gustaría conducir el bloque de diputados que ingresaron en su lista?

- El objetivo primordial tiene que ser ordenar y conducir la oposición. Si no, puede ser una situación más complicada de lo que naturalmente puede llegar a ser. Si a la economía le cuesta reaccionar, si le metemos problemas políticos, más le va a costar reaccionar a la provincia. Pero, creo mucho en la renovación.

- Una oposición dividida le termina beneficiando a Orrego…

- No sé si le vaya a beneficiar porque la falta de conducción termina siendo un problema. ¿El próximo gobernador podrá sentarse con 100 personas de manera sistemática? Vamos a enrarecer el clima político. Vamos a tener claras diferencias porque naturalmente somos distintos. Ahora, por encima de todo esto, están los intereses de San Juan y ahí es donde la oposición tiene que trabajar coordinadamente. Alguien la tiene que conducir y ser presidente del PJ. Si es indefectible que yo lo tenga que hacer, estoy para servir, pero creo que debería haber renovación.

- ¿Y volver a la Gobernación?

- Sólo si es necesario para que este proyecto político vuelva a conducir la provincia. No lo haría por un deseo personal. Porque lo he hecho bien, asumiendo errores, con muchos defectos, con desaciertos, pero, en términos generales, cuando saquemos un resumen de la gestión, vamos a ver que San Juan transitó un buen camino.

- Pero si su nombre fuese el que aglutine para continuar un proyecto, ¿volvería a proponerse para la Gobernación?

- No lo haría como una cuestión personal. Creo que mi tiempo es el que pasó. Pero creo que esto tiene que ir hacia adelante. Hay muy buenos cuadros, jóvenes a los que les he permitido ser parte de la gestión, de los nuevos intendentes… Fabián Aballay, Carlos Munisaga, Romina Rosas. Que son de la nueva camada y pueden quedar un montón más.

-¿Pero en qué rol los ve?

- En cualquier rol. Y en un rol político partidario destacado. Y yo, acompañándolo. Teniendo alguna tarea nacional, político-partidaria y político-institucional. Pero siempre pensando hacia adelante. Ahora, en 2027, que seguro vamos a estar en una excelente discusión y con muchas posibilidades, uno puede permitirle al partido volver y uno no tiene que ser mezquino y deberá proponerse. Pero si hay otro que representa o que está igual, tiene que ser otro. Y no uno.

-Se juega todo el 22 de octubre…

- El peronismo lo está entendiendo, sabe que no soy yo el 22 de octubre. Es el proyecto, es Sergio Massa.

-Si ingresa como tercer senador, ¿es ganar?

- Aspiro a que el peronismo salga primero. Tenemos con qué. No quiero ser exitista, pero creo que vamos a salir primeros. Si eso no se da, hay que entrar. El problema va a ser para los que no entren, sea quien sea.

- ¿Pensando en 2025?

- Es que el tercero no existe. Es la pura verdad.

"El próximo Gobierno debería poner el máximo esfuerzo en la construcción de casas porque es lo que mantiene la obra pública ocupada".

Mirada. El gobernador Uñac se mostró autocrítico, pero reconoció que, bajo su gestión, "San Juan transitó un buen camino".

El velódromo, obras a inaugurar y el reintegro de fondos

- Hoy (por ayer) inaugura el Velódromo, ¿es una obra significativa para la provincia?

- Es muy significativa. San Juan ha pensado en modo ciclismo desde hace muchísimo tiempo. El ciclismo y el hockey han sido cosas que los sanjuaninos hemos abrazado con mucha fuerza. Y el viejo velódromo había dejado de tener sentido, porque el actual tiene 250 metros y el viejo tenía 400 metros. Hoy, la pista se hace de una madera específica y aquel era de cemento. Cuando decidimos ampliar el Parque y modernizar ese pulmón verde que tiene la provincia, nos comprometimos a generar un nuevo velódromo como las cosas que hemos hecho. Tenemos el mejor teatro del interior del país, el único velódromo en toda la Argentina, un estadio que, si bien es chico, nos ha permitido traer Argentina y a Brasil. Tenemos uno de los mejores autódromos y la mejor infraestructura cultural. Y educativa también, se ha trabajado mucho respecto a eso. El velódromo es uno de los íconos que va a quedar por los tiempos de los tiempos.

- Teniendo en cuenta lo que han realizado en materia deportiva, turística y cultural, ¿cree que el próximo Gobierno tendría que continuar con esa línea?

- Es difícil hablar del próximo gobierno, pero, objetivamente, si hay tantos trabajadores vinculados a hotelería, gastronomía y servicios, es aconsejable continuarlo al camino, pero depende de ellos. Hubo tanta inversión, como un nuevo aeropuerto, una terminal remodelada, entre otras. En la diversificación, San Juan incorporó una nueva actividad económica, que es el turismo.

- El miércoles comienza la veda de actos públicos, ¿qué inauguraciones hará?

- Vamos a inaugurar cuatro escuelas, de más de 20 terminadas. En materia de deportes, estrenaremos las últimas cuatro de mil obras que estamos llegando en ocho años. Minería, a través de los fideicomisos, financió distintas obras de agua potable. También hay una serie de inauguraciones de pavimentos.

Uñac dijo que "San Juan se instaló. Y este es un camino ascendente, que hay que seguir construyéndolo".

- La Cámara de la Construcción reveló su preocupación por la inflación, por los pagos a 60 días, la reducción del reparto del impuesto a las Ganancias. De las obras que está ejecutando, ¿alguna se va a frenar?

- Hasta el 10 de diciembre, todo continúa su ejecución. No se frena nada. La certificación de septiembre, se prepara la documentación en octubre y se paga en noviembre. Después, el 10 de diciembre hay recambio institucional. Entonces, en la Cámara me han expresado la preocupación de que el próximo gobierno pueda demorarse en algún trámite administrativo y que, durante diciembre, no puedan cobrar octubre. Entonces, ahí se les produce un bache porque hay que esperar nuevo presupuesto. Ahora, hemos comprometido todo el esfuerzo para tratar de ajustar estos detalles que, en la medida que lo podamos hacer, lo vamos a hacer, pero yo siempre les digo que la verdadera preocupación no está entre quienes tienen trabajo, sino fundamentalmente a quienes les falta el trabajo. Es mucha la obra pública que hay. Ayer nos dieron la buena noticia de que llegan casi 1.500 millones del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es para vivienda. Así, no habría deuda. El Ministro de Economía está recomponiendo el sistema de pagos con las provincias, por lo menos, en el caso de San Juan.

- ¿Cuándo le depositarán ese dinero?

- Durante la semana que viene. Por eso, con seguridad, no va a haber ninguna paralización de obras de acá hasta el 10 de diciembre. De ahí en adelante, no me atrevo a decir. Yo trabajo para que Sergio Massa sea el próximo presidente y estoy seguro que, de ser así, habrá continuidad de muchas cosas, más allá de que no seremos parte del gobierno de la provincia.