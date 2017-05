El miércoles a las 10 de la mañana, en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas de Chile, que tiene una capacidad para unas 200 personas, se conocerá con precisión cuántas son las empresas interesadas en construir el Túnel de Agua Negra. Según confirmaron desde el Gobierno, no serán más de 20 los consorcios oferentes, integrados por hasta cinco empresas, y en ellos estarán incluidas las firmas más importantes del mundo, que tiene su origen en países como España, Francia, China, Estados Unidos y Suiza.



Minutos después del cierre del plazo para la presentación de la documentación, habrá una conferencia de prensa en la que participarán autoridades provinciales, nacionales y de Chile, que darán a conocer la cantidad de sobres presentados y detalles de la obra. Luego, dos horas más tarde, los funcionarios de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), serán los encargados de labrar un acta donde se dejará constancia de toda la documentación presentada, por lo que ninguna empresa será dada de baja en este proceso.

El túnel se hará en fases, con un plazo estimado para su ejecución de 9 años.

Fuentes oficiales confirmaron que de todas las firmas, las cinco más importantes del mundo entrarán en el juego, destacándose entre ellas las empresa ACS de España, que tiene como presidente a Florentino Pérez, quién también presidente del Real Madrid C.F, y a la empresa estatal China Railway Construction (Ver recuadro). En el caso de ACS, la empresa pude no presentarse como tal, sino a través de una subsidiaria, como lo es Dragados.



Además, gracias a la modificación que se hizo en el pliego de precalificación, donde se flexibilizaron las exigencias técnicas de las empresas, las fuentes consultadas aseguraron que habrá firmas argentinas participando, al igual que compañías chilenas. Por otro lado, no se descarta que en el proceso de construcción empresas locales y personal sanjuanino pueda ser parte, dentro de compañías subcontratadas.



Tras esta primera etapa, Ebitan se tomará alrededor de dos meses para evaluar toda la documentación, para luego generar una lista de empresas con condiciones para hacer el túnel, listado que deberá ser aprobado por el ente de financiación de la obra, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las firmas que tengan el OK recibirán el pliego y con la presentación de una propuesta técnica, cómo hacer los trabajos, y una oferta económica, cuanto puede constar, se llevará adelante la licitación. Ese proceso se espera que ocurra en 2018 para luego adjudicar la obra y comenzar los trabajos, algo que se espera a finales de ese año o principios de 2019.



La obra es clave para San Juan pero también para la zona inferior de América del Sur, ya que servirá para trasladar productos hacia el continente asiático a través del Corredor Bioceánico.

El proyecto considera dos túneles paralelos de 13,9 kilómetros cada uno que unirán San Juan con Coquimbo (ver infografía página 2).



El BID ya confirmó un crédito de 1.500 millones de dólares para la obra y según los estudios preliminares, el túnel tendrá un costo aproximado de 1.288.246.000 dólares, sin incluir impuestos.

Skanska



La empresa sueca desarrolla obras de infraestructura en todo el mundo. El presidente de la institución es Johan Karlström y en 2015 tenían unos 50 mil empleados, aproximadamente, con una ganancia de la empresa de 11 mil millones de dólares. Una de sus principales obras fue la construcción del edificio 30 St Mary Axe, en Londres. Si bien la empresa informó que se retira de Argentina, no se descarta que pueda participar a través de una subsidiaria.



Actividades de Construcción y Servicios



La empresa ACS, que tiene a Florentino Pérez como presidente, es una de las más importantes del mundo. Su capital aproximado es de 175 millones de euros y cuenta casi con 200 mil empleados. Entre los trabajos más importantes realizados se encuentra haber sido adjudicada para el diseño, construcción, financiación y operación durante 15 años del proyecto ferroviario North West Rail Link en New South Wales (Australia), por 1.850 millones de dólares.

Bechtel Corporation



Es la constructora más importante de Estados Unidos. Tiene su sede en California, San Francisco. En 2009 la empresa tenía a 44 mil trabajadores empleados en 50 países de todo el mundo, produciendo más de 31 mil millones de dólares en ingresos. El presidente de la firma es Riley Bechtel, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. La empresa participó de la construcción del Eurotunel que une Francia con el Reino Unido, cruzando el canal de la Mancha.

Vinci



La empresa de origen francés es una de las más importantes de Europa. Se dedica a realizar todo tipo de obras como autopistas, ferrocarriles e infraestructuras de energía. En 2012, el grupo Vinci empleó a 183.000 personas en todo el mundo con ingresos de 39.000 millones de euros para ese año. Xavier Huillard es su presidente. Entre las obras más emblemáticas se encuentra la dirección de los proyecto del puente de Normandía (Francia).