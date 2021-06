El diputado nacional Marcelo Orrego, líder del Frente Con Vos, había señalado que era una posibilidad una lista de unidad de cara a las legislativas, a lo que su mano derecha, Fabián Martín, había adelantado que debe encabezarla una figura de Producción y Trabajo. Por su parte, Enzo Cornejo, del Pro, también se mostró a favor del consenso, por mencionar a algunos referentes de la alianza. No obstante, aparecieron escollos a esa chance de acuerdo, que provienen de las filas de la UCR, que conduce Antonio Falcón, por lo que está abierta la alternativa de una interna. Fuentes calificadas aseguraron que no cae del todo bien que Orrego pueda definir a los postulantes sobre el cierre y el radicalismo se quede sin un lugar de exposición, sumado a que no convence uno de los nombres que suenan y el posible lugar que tendría el macrismo en la nómina de candidatos.

El principal frente opositor en la provincia, hoy llamado Con Vos, pero que mutará a Juntos por el Cambio o al que se defina a nivel nacional, se ha caracterizado por su tradición internista, que se inició cuando lo conducía el senador Roberto Basualdo y que continuó Orrego. Sin embargo, para este comicio ha sobrevolado la idea de hacer todos los esfuerzos para alcanzar una lista de unidad, sin renegar de que, si no hay acuerdo, se lleve a cabo la competencia durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. El contexto es distinto al de otras épocas, con la pandemia del coronavirus y su impacto en lo social, económico y sanitario, lo que llevará a las fuerzas políticas a reducir sus campañas electorales.

En ese marco, había trascendido que a la UCR no le disgustaba que hubiese una lista de unidad encabezada por Nancy Picón. La rivadaviense es diputada provincial y si accediera a la banca nacional, su lugar en la Legislatura local sería ocupada por el radical Eduardo Castro, el que sigue en la nómina de legisladores proporcionales. No obstante, es un nombre que no ha cobrado fuerza internamente, salvo el apoyo que pudiese tener de Martín, dado que integró su equipo en la Intendencia de Rivadavia.

La que suena con cierta firmeza es Susana Laciar, con el aval de Basualdo, a lo que se suma que un o una dirigente del Pro podría tener el segundo lugar en los casilleros. El partido que fundó Mauricio Macri tiene un fuerte peso a nivel nacional en Juntos por el Cambio y figuras con chances presidenciales en 2023, por lo que la ubicación de un postulante en esa posición sería un gesto de Orrego en ese sentido, más que un reconocimiento al poder del Pro en San Juan.

Ahora bien, en la UCR no quieren un destrato, como sucedió en el armado de los candidatos a diputados proporcionales en 2019. No desean esperar al cierre de listas para saber que no tendrán un lugar de exposición y no cuadra del todo la figura de Laciar ni, mucho menos, un segundo lugar para el Pro. Por eso, está latente una interna y no se descarta que el propio Falcón pueda ser el candidato de una lista radical o integrada por extrapartidarios, indicaron las fuentes.