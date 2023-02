La versión corrió ayer como reguero de pólvora al cierre de esta edición, al punto de que tres fuentes políticas la dieron como un hecho: que el intendente de Rawson, Rubén García, no irá por la reelección. De hecho, en el frente San Juan por Todos (SJxT) había integrantes que querían que el actual jefe comunal no se anotara como candidato. No trascendieron los motivos ni los detalles, pero el conductor del departamento viene atravesando un feroz enfrentamiento con los concejales giojistas (8 de los 12 que tiene el Legislativo), los que lo interpelaron, lo denunciaron en la Justicia y no le aprobaron el presupuesto de este año. Además, ha tenido una fuerte pelea con el gremio municipal SUOEM, lo que ha repercutido y afectado la prestación de servicios, como la recolección de residuos.

Se trata de un combo explosivo, que muchos ven que sea difícil de eludir a la hora de encarar la campaña para el 14 de mayo, dado que García había manifestado que sí iba a competir por un nuevo período. Mientras el intendente viene con una imagen golpeada, tendrá rivales internos de peso. Dentro del frente oficialista, bajo la candidatura a Gobernador de Sergio Uñac están en carrera el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y el exintendente Mauricio Ibarra. Ambos son socios y se encuentran bien posicionados, de acuerdo a los sondeos preliminares, por lo que van encaminados a enfrentarse. La otra figura de relevancia va pegada a la postulación para la Gobernación de José Luis Gioja. Se trata de su hermano Juan Carlos, quien estuvo al frente de la comuna en dos períodos.

De esa manera, García aparece en desventaja ante esos rivales, por lo que quedaría expuesto en un comicio. La grilla se completa con un lote de candidatos que viene más rezagado. Habrá un aspirante de la Junta, que conduce el uñaquismo, entre los que figuran Pablo García Nieto (que tiene, también, su propia agrupación), el presidente Marcos Andino, la delegada del Ministerio de Trabajo, Silvia Pérez, y el titular de Anses Rawson, Raúl Romero. Por el bloquismo va el periodista Claudio Bonomo y también tiene aspiraciones Eduardo Camus, del Frente Patria Grande.

¿Por qué el intendente no se anotaría, si el nuevo sistema electoral abre el juego a la participación y permite que los votos de cada candidato del mismo frente se acumulen en beneficio del que salió primero? ¿Hay intenciones, de alguna manera, de preservarlo frente un fuerte revés electoral? Son aún incógnitas. No obstante, las fuentes indicaron que, si se baja, su caudal de sufragios, cualquiera que fuese, se puede terminar repartiendo entre los postulantes uñaquistas y no del giojismo ni de Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio.

¿Por qué no en el giojismo? Por la pelea irreconciliable en el departamento. García integró el equipo de Gobierno de Juan Carlos Gioja, como secretario de Obras, y tuvo la bendición y respaldo de la estructura municipal para ser su sucesor, al punto de que venció en las PASO a García Nieto y, luego, se impuso en la general. Pero, con el correr de la gestión, el jefe comunal se distanció y quedó en la vereda de enfrente de Gioja, que había sido electo diputado departamental.

La pelea política se trasladó al Concejo Deliberante, la que se intensificó el año pasado cuando los ocho ediles giojistas, más los cuatro del Pro, lo interpelaron bajo el cuestionamiento a su gestión, lo denunciaron penalmente y no le aprobaron el presupuesto, además de que ha venido rondando la posibilidad de un juicio político.

Es decir, un conflicto institucional que no parece que vaya a disminuir, sumado a que se viene la campaña electoral, la que puede desencadenar más enfrentamientos, teniendo en cuenta que uno de los candidatos será el propio Juan Carlos. A su vez, García se encuentra casi en soledad política, salvo su círculo íntimo en la gestión, la que también ha sufrido renuncia de funcionarios, los que estuvieron ligados con el giojismo o tuvieron diferencias políticas. Todo un escenario complicado para las aspiraciones del intendente.

CLAVES DEL CONFLICTO

Pelea con SUOEM

El intendente tiene diferencias con el gremio municipal SUOEM, el que llevó adelante paros

y medidas de protesta. La pelea afectó la prestación de servicios, como la recolección

de residuos, un reclamo central de los vecinos.

Distanciamiento

García se distanció de Gioja, quien lo impulsó a la Intendencia. Luego, en la puja con SUOEM,

el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó, convocó al gremio a paritarias, cuando

el jefe comunal encaraba otras vías de negociación.

En el Concejo

La disputa con el Concejo Deliberante empezó a estallar con la posibilidad de un juicio político.

Vino la interpelación, aprobada por unanimidad, y luego una denuncia penal por el presunto manejo irregular de fondos.

Presupuesto

A fines del año pasado, el Concejo no le aprobó al intendente el presupuesto. En la apertura

de sesiones, García dio un breve y duro mensaje. Antes, había tratado a algunos concejales

de golpistas que buscan la caja del municipio.