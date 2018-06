Ventas. En el sector comercial hay preocupación por la caída de las ventas. Sólo en febrero se registró una suba que fue del 1,4 por ciento respecto al mismo mes del 2017.





En el Ministerio de Hacienda trabajan a contra reloj. Es que por pedido del gobernador Sergio Uñac, buscan acreditar el saldo del medio aguinaldo antes de lo previsto. Esto es, que se vea reflejado en las cuentas de los empleados estatales en la jornada previa a los festejos por el Día del Padre, el 16. ¿El objetivo? Que los casi 530 millones de pesos que significan el aporte sirvan para impulsar las ventas del comercio local, sector que se ha visto afectado con una considerable baja en las ventas desde que comenzó el año. Ocurre en medio de una situación económica compleja del país.



En lo que va del 2018, el comercio sanjuanino ha mostrado caídas que preocupan a los empresarios. Según el relevamiento que llevó adelante la Cámara de Comercio de San Juan, en mayo las ventas cayeron un 3,5 por ciento respecto a igual periodo del año pasado. Junto al quinto mes del año, también se registraron bajas en enero, 2,2 por ciento; marzo, 1,6 por ciento y abril, 1,8 por ciento. Afuera del grupo quedó febrero donde hubo una suba del 1,4 por ciento. De concretarse (en el Ejecutivo entienden que no habrá inconvenientes) la medida de la gestión uñaquista será clave ya que se aplicará en medio de un contexto económico nacional delicado, donde la crisis cambiaria, la suba de las tarifas y los combustibles ha impactado en los precios, por lo que se esperan mayores índices de inflación e incluso recesión hacia fin de año. El lunes, el Banco Central difundió el resultado de una encuentra que lleva adelante todos los meses entre consultores y analistas especializados, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En ese informe, los consultados estiman que la inflación se acelerará hasta cerrar el año en 27,15 por ciento, mientras que el dólar lo hará cerca de 27 pesos.



Sobre el esfuerzo que hará la provincia, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, sostuvo que la provincia puede hacerlo "porque cuenta con los recursos en sus arcas, tiene sus cuentas ordenadas y arrancó el año con superávit fiscal", situación que no se refleja en todas las provincias del país.



Desde la cartera que tiene a cargo Gattoni indicaron que la partida presupuestaria para hacer frente al medio aguinaldo está lista y que tenían todo cerrado para que el desembolso se concrete el martes 19. Ante el pedido del Gobernador, comenzaron a trabajar en el proceso administrativo para que el pago se haga efectivo el sábado. La suma total a desembolsar es de casi 680 millones de pesos, pero con los descuentos que se aplican sobre el aguinaldo, como jubilación y obra social, la cifra cerrará cerca de los 530 millones de pesos.



Por otro lado, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, se mostró entusiasmado con la iniciativa y destacó el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo. El empresario manifestó que "Sería espectacular. Es la única ayuda que estamos teniendo en lo que va del año" y explicó que "en febrero se pudo remontar las ventas porque hicimos un outlet, pero ahora vemos que eso no se puede hacer porque la gente no tiene los recursos". La provincia cuenta con unos 42 mil empleados estatales, y el sueldo estará depositado a fin de mes.