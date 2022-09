La semana arrancó movida en el ámbito político provincial con otro capítulo de la la batalla judicial que inició contra la modificación del Código Electoral de la provincia (principalmente con la ley 613 N, que establece que 18 meses antes de una elección no se puede modificar el sistema electoral). Luego de que la oposición realizara una conferencia de prensa en la que anunció la presentación de una declaración de certeza ante la Corte de Justicia de la provincia, el Jefe de Estado calificó el accionar como que "es más de lo mismo".

En diálogo con Radio Sarmiento, Jorge Alvo sostuvo que "no tengo el escrito que presentaron, solo me enteré por los medios periodísticos y tiene mucha semejanza con lo que planteraron hace tiempo los diputados Gioja sobre un planteo inconstitucional directamente ante la Corte, salteándose las instancias previas, creo que con el argumento de gravedad institucional, pero a mi modo de ver no se da en esto".

A continuación, el Fiscal de Estado dijo que "sobre aquel planteo creo la Corte ya resolvió y en este sentido lo hará de la misma forma. Habría que ver que es lo ueq sostiene la Corte porque con respecto al recurso extraordinario hay que resolver sobre la inadmisibilidad formal.

Por último y en igual sintonía, Alvo señaló que la presentación "es más de lo mismo y pone en agenda permanentemente una cuestión que tildan como inconstitucional cuando no es así".

Los referentes de Juntos por el Cambio, con la presencia de intendentes, diputados provinciales y nacionales, se mostraron unidos tras esta nueva presentación judicial que se inició con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias el 16 de diciembre del año pasado.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia del nuevo Sistema Electoral, ADN, el Gen y Republicanos Unidos mantuvieron una serie de reuniones con la cúpula de JxC que terminó en esta presentación.