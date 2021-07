Como un reflejo del acuerdo político para las elecciones legislativas, la Agrupación de Abogados Justicialistas y sectores del bloquismo están en negociaciones para consagrar un pacto y presentar una lista unificada para la elección de autoridades del Foro de Abogados, ya que ambos sectores confirmaron que van a participar. ¿El objetivo? Mostrar peso para competirle a la oposición, representada por el espacio del Foro Independiente, que entre sus filas contiene a profesionales encolumnados en Juntos por el Cambio y que, actualmente, tiene la mayoría dentro del Directorio. Las negociaciones están a contra reloj, ya que el viernes, a las 12, cierra el plazo para la presentación de listas del comicio que será el 19 de agosto. Si bien hasta el momento no hay confirmaciones, ya circulan nombres de los posibles candidatos para representar al oficialismo y a la oposición.

Quienes están encabezando las negociaciones entre el peronismo y el bloquismo son Sebastián Peluc y Wbaldino Acosta Zapata. El primero, tras la salida de Gastón Noguera, es el flamante presidente de la Agrupación de Abogados Peronistas. El segundo, es líder del espacio del partido de la estrella dentro del Foro. Por el sector de la oposición, el que ha quedado a cargo de la tarea política es José Becerra, ya que la vicepresidenta Sofía Lloveras integra la Junta Electoral de la entidad y el expresidente y referente, Marcelo Arancibia, dio un paso al costado para ser precandidato por el frente de Consenso Ischigualasto.

Peluc confirmó que es un hecho que la agrupación va a participar con la presentación de una lista, aunque podría no ser pura, ya que están manteniendo diálogo con el bloquismo. Si bien no adelantó quiénes suenan como posibles candidatos, fuentes calificadas indicaron que Pablo Ramella, quien ya ocupó la vicepresidencia, es una posibilidad, aunque hay otros nombres en danza que no trascendieron.

Sobre el posible acuerdo, Acosta indicó que su espacio "va a participar, aunque todavía no sabemos en qué formato, ya que existe una gran posibilidad de unirnos con el sector justicialista". Si no, no descartó que jueguen solos. La decisión es clave, ya que algunos apuntan que la división jugará a favor de la oposición, tal como ocurrió en las elecciones de febrero, en la que la lista que encabezó Lloveras se impuso por sólo siete votos.

Desde el sector de la oposición, Becerra prefirió no dar a conocer quiénes son los que figuran con más posibilidades a una candidatura, mientras que las fuentes consultadas indicaron que, por el momento, hay dos referentes: Eduardo Padilla y Carlos Plana. El primero, con más chances que el segundo.

La participación del peronismo en las elecciones del Foro era toda una incógnita, ya que en este comicio está en juego la presidencia y dos miembros de Directorio, por lo que, si ese espacio gana, no tendrá la conducción, ya que el presidente no tiene voto en la cúpula. Ante esa incógnita, Peluc confirmó que la agrupación participará porque "la presidencia es importante, ya que es la que representa a la entidad y, desde ese lugar, se pueden generar cambios importantes que los abogados necesitan".

La del mes que viene será la segunda elección que tendrán los abogados en el año. En 2020, por la pandemia, no pudieron renovar autoridades, por lo que en febrero se realizó el comicio para el cargo de vice y tres miembros del Directorio. Como en esa oportunidad, en agosto se deberá cumplir con un protocolo, que ya fue aprobado por el Comite Covid-19 (ver recuadro).



Tribunal

Junta a la elección de autoridades del Foro, los abogados tendrán que designar miembros del Tribunal de Disciplina. En este caso son tres vocales titulares y dos vocales suplentes para el organismo que analiza posibles sanciones a los letrados.

Votantes

1.203 Es la cantidad de profesionales que participaron de la elección de febrero, donde estuvo en juego la vicepresidencia y tres miembros del Directorio.

Medidas y más horario de votación

Para poder llevar adelante la elección de autoridades, el Foro de Abogados conformó un protocolo sanitario, que ya fue aprobado por el Comité Covid-19 de la provincia. Además de las medidas de distanciamiento y el control sanitario para el ingreso y permanencia en el edificio de la entidad, ubicada en calle Jujuy 51 Norte, los profesionales tendrán 10 horas para sufragar, desde las 8 hasta las 18. Esto es, dos horas más que en las elecciones anteriores de febrero. Con el cambio, se espera que los resultados estén antes de las 20.

Como en esa oportunidad, aquellas personas que registren síntomas y una temperatura superior a los 37 grados, no podrán ingresar y votar. Dentro de establecimiento, no podrá haber más de 10 personas esperando para emitir su sufragio. Si existieran más personas, el excedente deberá esperar en las afueras del establecimiento, aguardando a una distancia de 2 metros.

Tal como en los comicios de febrero, habrá nueve mesas disponibles para la votación, ocho correspondientes para la Primera Circunscripción y una para la Segunda Circunscripción con asiento en Jáchal. Luego del cierre de la votación y para el recuento de los votos, sólo podrán permanecer en el interior del edificio los integrantes de la Junta Electoral y los apoderados de cada una de las listas intervinientes.