Como se preveía, el diputado nacional José Luis Gioja le dio ayer carácter oficial a su candidatura a gobernador, ya que, tal cual publicó este medio, había hecho el anuncio en un acto en Rawson hace dos semanas. También, como se esperaba, comenzó con el juego de incógnitas y especulaciones, dado que, ante la pregunta en rueda de prensa sobre cómo va a jugar en la elección del 14 de mayo, respondió que, si "el que conduce" el frente oficialista, en referencia a Sergio Uñac, "no necesita de nosotros y no llama, iremos por fuera". Pero, inmediatamente, aclaró: "Si somos convocados, por supuesto que vamos a ir por dentro". Al ser consultado, el mandatario y presidente del PJ recogió el guante, que es el que avalará las incorporaciones. Así, remarcó que "las puertas del diálogo estuvieron, están y estarán siempre abiertas", que Gioja no participe "dentro del espacio que lo vio nacer como político y dirigente sería una sorpresa" y que "la oposición no somos nosotros".

De esa manera, ambos empezaron a enviarse mensajes. ¿Qué tan cerca o lejos está Gioja de abrirse de la coalición que se llamará San Juan por Todos (SJxT)? Se irá viendo desde que se produzca la instancia de diálogo y el avance de las conversaciones, cuyo margen puede estirarse hasta la presentación de candidaturas del 25 de marzo. De movida, el exgobernador lanzó gestos que sonaron a condiciones: "No la queremos mirar de afuera, tenemos la obligación de aportar ideas para un acta constitutiva de ese frente", destacó. Dicha acta no es cualquiera, sino que es la que fija las reglas internas y permite que, por ejemplo, un extrapartidario pueda competir dentro de esa alianza. Además, la firman los presidentes de los partidos que constituyen el frente y no las agrupaciones de cada fuerza política, como la giojista Lealtad Justicialista. ¿Ese punto será una traba para el diálogo?

Otro eje. Gioja habló de darle la "bienvenida" a "todos los que, si la ley se los permite, se ilusionan con dirigir los destinos de San Juan". En conferencia, reiteró que "el Gobernador ha cumplido los mandatos que exige la Constitución. Creemos que no puede ser candidato". ¿Será una imposición a la hora de las negociaciones? En el uñaquismo vienen contrarrestando esa postura, que también esgrime Juntos por el Cambio (JxC), con el argumento de que el período de vice de Uñac no debe computarse con los dos mandatos en el máximo cargo provincial, porque la carta magna no los equipara y se trata de puestos distintos.

A su vez, el Gobernador indicó "que un dirigente como José Luis se presente para aportar su experiencia es positivo" y que "debe quedar bien claro que lo que está en juego es la continuidad de un modelo que cambió el destino de San Juan. Un modelo de trabajo y de producción, que incluyó a tantísimos dirigentes y a un inmenso equipo integrado por más de 800 mil sanjuaninos y sanjuaninas". Además, resaltó que "nosotros tenemos nuestro proyecto, será la sociedad sanjuanina quien defina".

¿Cuál es el riesgo de que Gioja compita por fuera del frente oficialista? La pérdida de su caudal de votos, cualquiera que sea. Es que el nuevo esquema de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), que también votó el giojismo, permite que los sufragios de los postulantes a la Gobernación de una misma coalición se acumulen y vayan a parar al primero, lo que sirve para competir con el rival de otra alianza. En una elección reñida ante JxC, cualquier drenaje de votos puede ser vital.

Ahora, si Gioja va en otro frente en el que no esté el PJ sería histórico. Para ello, tendría que armar e integrar otra alianza, cuyo plazo de presentación vence el 23 de febrero, o ir en otro partido político, los que tienen tiempo de anotarse hasta el 5 de marzo.

CLAVES

Frente oficialista

Desde el frente oficialista, que conduce Sergio Uñac, confirmaron que tendrá otra denominación de cara a los comicios el 14 de mayo. El espacio se llamará San Juan por Todos

(SJxT). El bloquismo será el principal aliado del PJ.

Giojismo

El diputado nacional José Luis Gioja conformó el espacio Lealtad Justicialista en la interna

peronista contra Sergio Uñac. Los diputados giojistas, luego de la primera reforma del Código

Electoral, abrieron bloque propio.

Frente Renovador

El líder local del Frente Renovador, Franco Aranda, dijo que analiza un acuerdo político con

el espacio giojista de Lealtad Justicialista para competir por fuera del frente oficialista San

Juan por Todos (SJxT). Gioja tampoco lo descartó ayer.

Juntos por el Cambio

El principal frente opositor, que conduce Marcelo Orrego, también estudia el cambio de

nombre del espacio de cara a los comicios de mayo. El objetivo es una denominación que

pueda contener a otros sectores, como los libertarios.

Frente Libertario

ADN, la Cruzada Renovadora, el Partido Demócrata, el Partido Libertario y la agrupación

Ideas de la Libertad confluyeron en un Frente Opositor. Pese a las trabas nacionales,

Martín Turcumán, de ADN, apunta a la unidad con JxC.